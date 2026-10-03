Timnas Brasil mengalahkan Timnas India dengan skor (4-0) pada hari Sabtu, dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion "Salt Lake" di Kota Kolkata, India, yang sekaligus menjadi penutup rangkaian pertandingan "Selecao" selama jeda internasional kali ini.

Pertandingan ini merupakan yang pertama dalam sejarah antara kedua tim, sekaligus menjadi laga pertama yang dimainkan Timnas Brasil di tanah India.

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Estevao, pemain Chelsea, membuka keunggulan Brasil pada menit ke-28, setelah menerima bola di sisi kanan dan melepaskan diri dari penjagaan, lalu masuk ke jantung pertahanan dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya ke dalam gawang.

Pada menit ke-42, Pedro, penyerang Flamengo, menambah gol kedua setelah umpan dari Estevao, di mana ia menuntaskan bola ke dalam gawang usai sentuhan dari kiper India, Gurpreet Singh Sandhu. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Brasil dua gol tanpa balas.

Pengganti Vinicius

Pada babak kedua, Samuel Lino, pemain Flamengo, memperkokoh keunggulan Brasil dengan gol ketiga pada menit ke-58, setelah menggiring bola ke dalam kotak penalti, dan menembaknya dengan kaki kanannya ke sisi kiri kiper, sebelum pemain yang sama menambah gol keempat pada menit ke-90+5, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Selecao (4-0).

Laga ini menyaksikan tampilnya bintang Real Madrid, Vinicius Junior, sebagai pemain inti, sebelum ia digantikan pada awal babak kedua, ketika pelatih asal Italia Carlo Ancelotti memasukkan Samuel Lino, sementara penyerang Barcelona yang tengah bersinar belakangan ini, Raphinha, absen dari pertandingan karena cedera.

Timnas Brasil sebelumnya telah memainkan dua laga persahabatan melawan Australia, bermain imbang pada laga pertama (1-1) sebelum menang pada laga kedua (4-2).

Di sisi lain, India menempati peringkat ke-138 dalam ranking "FIFA", dan belum pernah lolos ke Piala Dunia. Brasil merupakan tim dengan peringkat tertinggi di antara tim-tim yang pernah dihadapi India sejak peluncuran ranking tersebut pada tahun 1992.



