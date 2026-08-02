Pengganti Vinicius Bersinar, Mourinho Buka Pintu untuk Talenta Real Madrid

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, tampak terbuka terhadap gagasan mempertahankan winger Alexis Ciria, pemain tim cadangan Los Blancos, dalam skuad tim utama pada musim baru.

Ciria membuat gebrakan di Valdebebas selama 6 bulan, setelah tiba di Real Madrid pada Januari lalu. Ia memulai perjalanannya bersama Castilla dengan sebuah assist, lalu meningkatkan ekspektasi dengan mencetak gol pada laga pertamanya sebagai starter, meraih gelar Liga Pemuda, dan dalam pertandingan persahabatan melawan Fiorentina kemarin Sabtu ia tampil bagus serta mencetak gol dalam hasil imbang (2-2).

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa sumber-sumber yang dekat dengan tim kepelatihan Real Madrid mengatakan Ciria akan mendapatkan sejumlah menit bermain di musim yang panjang ini.

Surat kabar itu menambahkan: "Kehadirannya di Austria bukan sekadar isyarat simbolis. Dalam rencana yang disusun untuknya, memainkan peran utama bersama tim Castilla akan menjadi hal yang lazim, tetapi melihatnya bersama tim utama dari waktu ke waktu tidak akan menjadi pengecualian."

Mereka melanjutkan: "Mourinho mengagumi bakat alaminya. Ia mulai menjadi salah satu pemain favoritnya."

Mourinho tidak menunjukkan belas kasihan selama tiga pekan ini yang dianggap sebagai periode persiapan semi-resmi untuk musim baru; tuntutan tidak membeda-bedakan siapa pun, bahkan terhadap para pemain tim pemuda.

Namun Alexis telah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk segala yang akan menimpanya. Setelah musim lalu berakhir, ia hanya memberi dirinya satu pekan istirahat total, sebuah rehat fisik dan mental yang penuh.

Pada hari kedelapan, ia sudah kembali berlatih, dan menempatkan dirinya di bawah bimbingan pelatih pribadinya, David de la Hera.

Ciria tidak ingin tersingkir dari persaingan, menyadari kepergian para pemain Piala Dunia dan bahwa hal itu akan membuka peluang baginya untuk bersinar.

Pekan libur tambahan bagi Vinicius, pemain utama tak terbantahkan di posisinya, memberikan peluang itu kepadanya, karena ia telah siap pada saat yang tepat.

Sentuhan terakhir datang dari keberuntungan, yang terwujud dalam hal yang paling menonjol dan paling berharga: gol ke gawang Fiorentina.

Alexis Ciria kini tengah bersinar, dan masa depannya tampak sangat menjanjikan. Jika ia terus melaju dengan cara ini dan berhasil bergabung dengan tim utama, Real Madrid harus membayar beberapa jumlah, tetapi jumlah itu sangat masuk akal mengingat bakat yang telah ditunjukkan putra kota Badajoz ini.

Alexis telah memainkan satu pertandingan resmi bersama tim utama (selama minimal 45 menit), sehingga Real Madrid harus membayar 120 ribu euro kepada Sevilla, dan jika ia bermain sepuluh pertandingan (juga selama minimal 45 menit), maka jumlahnya akan melampaui satu juta euro, tepatnya 1,2 juta euro.