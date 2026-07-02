Transfer salah satu bintang terkemuka Liga Saudi berubah menjadi salah satu kasus paling rumit selama bursa transfer musim panas, setelah keinginan klub-klub besar terhambat oleh kendala finansial yang sangat besar, yang berpotensi mengakhiri persaingan lebih awal dan menutup peluang transfer yang semula tampak sudah di depan mata.

Seiring dengan kesiapan klub-klub Liga Roshen untuk menata kembali strategi mereka menjelang dimulainya musim baru, persaingan untuk merekrut pemain lokal berbakat terus berlanjut, terutama para pemain yang mampu membuat perbedaan di sepertiga lapangan depan, mengingat pentingnya kehadiran pemain Saudi yang berpengaruh dalam susunan pemain inti.

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Khalid Al-Ghanam, pemain sayap Al-Ittifaq, menonjol sebagai salah satu target utama bursa transfer, setelah mencatatkan musim yang luar biasa bersama timnya pasca kepergiannya dari Al-Hilal, di mana ia sebelumnya bermain sebagai salah satu opsi penyerang pengganti untuk Salem Al-Dossari.

Menurut surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi, manajemen Al-Ittifaq menutup pintu bagi negosiasi langsung apa pun, dan mensyaratkan pembayaran penuh nilai denda kontrak sebesar 46 juta riyal untuk menyetujui kepergian sang pemain.

Jumlah ini menempatkan klub-klub yang tertarik pada posisi yang sulit, terutama dengan padatnya pasar transfer yang dipenuhi berbagai kesepakatan, sehingga masa depan Khalid Al-Ghanam tetap menggantung di antara keinginan Al-Ittifaq untuk mempertahankan bintangnya, dan keinginan klub-klub besar Liga Roshen untuk merekrut salah satu penemuan terbaik musim lalu.

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Al-Ghanam berhasil kembali ke performa terbaiknya bersama Al-Ittifaq, mencatatkan musim terbaiknya sepanjang karier, setelah memuncaki daftar pemain Saudi dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Roshen musim lalu.

Pemain ini mencetak 13 gol, serta memberikan 7 assist, yang menegaskan perkembangan pesatnya dan menjadikannya salah satu pemain lokal paling diminati di liga, setelah ia membuktikan diri sebagai salah satu senjata serangan terkemuka dalam kompetisi tersebut.

Penampilan gemilang Al-Ghanam menarik perhatian sejumlah klub besar, di mana Al-Ittihad, Al-Nassr, dan Al-Ahli masuk dalam daftar klub yang berminat merekrutnya selama jendela transfer musim panas saat ini, dalam upaya memperkuat lini depan dengan pemain lokal yang memiliki kecepatan dan kemampuan mencetak gol.