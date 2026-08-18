Beşiktaş belum menutup pintu bursa transfer musim panas. Setelah klub Turki itu gagal dalam kesepakatan Mohamed Salah, mereka mulai mencari alternatif yang mampu menggantikan transfer yang tidak rampung tersebut, menyusul kepindahan kapten timnas Mesir itu ke Trabzonspor.

Nama Brahim Diaz, bintang Real Madrid, muncul sebagai salah satu opsi yang tersedia bagi Beşiktaş, seiring pemantauan klub Turki itu terhadap situasi sang winger Maroko dan kemungkinan kepergiannya dari "Santiago Bernabeu" musim panas ini.

Menurut surat kabar Hürriyet Turki, mengutip situs Fichajes Spanyol, Beşiktaş telah menanyakan situasi Diaz, yang diincar oleh Milan yang ingin membawanya kembali setelah pengalaman suksesnya bersama klub itu sebelumnya.

Diaz mampu bermain sebagai winger atau di posisi playmaker, fleksibilitas yang membuatnya cocok dengan rencana Beşiktaş, terutama karena klub itu mencari pemain yang bisa memberikan beragam solusi ofensif.

Keraguan seputar masa depan Diaz bersama Real Madrid meningkat akibat tingginya persaingan di lini depan, setelah bertambahnya opsi yang tersedia bagi pelatih Jose Mourinho, dengan kehadiran Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan pendatang baru Yan Diomande.

Hal itu bisa mendorong pemain Maroko tersebut untuk mempertimbangkan tawaran kepergian demi mencari peluang bermain yang lebih besar. Diaz memiliki pengalaman sebelumnya bersama Milan, di mana ia menjalani 124 pertandingan antara 2020 dan 2023, mencetak 18 gol dan menyumbang 15 assist.

Ia juga menampilkan performa mencolok bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, setelah tampil dalam lima pertandingan dan menyumbang empat gol yang menempatkannya di puncak daftar playmaker Afrika dalam sejarah Piala Dunia.

Meski nama Beşiktaş dikaitkan dengan Diaz, klub Turki itu belum mengajukan tawaran resmi hingga saat ini, sembari memantau perkembangan situasi sang pemain bersama Real Madrid sebelum mengambil langkah baru, menurut sumber yang sama.

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