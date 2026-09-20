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Pengganti Pedro Porro di timnas Spanyol: Pernah bermain untuk Real Madrid, dan Barcelona berusaha merekrutnya

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
Barcelona
Real Madrid
L. de la Fuente
I. Fresneda
Inggris
Spanyol

Kejutan besar untuk sang pemain..

Ivan Fresneda, bek muda milik klub Sporting Lisbon, menerima panggilan mengejutkan ke skuad utama timnas Spanyol, setelah pelatih Luis de la Fuente memutuskan untuk memasukkannya guna menggantikan absennya Pedro Porro, pada laga-laga UEFA Nations League mendatang.

Pemanggilan Fresneda, yang berusia 21 tahun, datang beberapa jam setelah penampilannya bersama Sporting menghadapi Arouca, dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2, meski ia berkontribusi pada gol kedua timnya dengan menciptakan gol untuk Luis Suarez, sebelum tugas Sporting menjadi rumit usai kartu merah untuk bek asal Belgia Zeno Debast.

Pemanggilan oleh De la Fuente ini menandai tonggak penting dalam perjalanan karier Fresneda, yang lahir di Madrid pada 28 September 2004, dan memulai kariernya di akademi Cuijorna, sebelum berpindah di antara sejumlah klub dan tim junior, di antaranya EFM Boadilla, Real Madrid, Leganes, dan Valladolid.

Bek Spanyol ini menarik perhatian Sporting Lisbon selama masa kebersamaannya dengan Valladolid, sehingga klub Portugal itu mendapatkan jasanya pada musim panas 2023 dengan mahar 9 juta euro, setelah sang pemain juga menjadi incaran Barcelona.

Fresneda sempat masuk dalam hitungan timnas Spanyol U-21, di mana pelatih David Gordo memanggilnya untuk tampil pada laga menghadapi Finlandia, San Marino, dan Rumania, dalam babak kualifikasi menuju Piala Eropa U-21, sebelum ia beralih ke tim utama untuk menggantikan Pedro Porro.

UEFA Nations League A
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP

Dengan demikian, Fresneda mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas utama Spanyol, dalam sebuah langkah yang menjadi bentuk penghargaan paling menonjol sejauh ini terhadap kariernya, dan menempatkannya di depan peluang untuk tampil bersama "La Roja" selama jeda internasional saat ini.

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