Seperti ditulis pakar transfer Fabrizio Romano, mantan pelatih timnas Jerman itu tampaknya tak lagi menjadi opsi untuk menggantikan Michael Carrick, yang saat ini masih menjabat. Setidaknya hingga setelah pertandingan melawan FC Chelsea pada Sabtu sore, para petinggi Red Devils ingin mempertahankan Carrick. Jika ia kalah dalam "laga penentuan" melawan The Blues, akan ada upaya untuk melanjutkan perjalanan tim dengan pelatih lain.

Romano juga menyebut Unai Emery sebagai kandidat. Berbeda dengan Nagelsmann, pelatih asal Spanyol itu masih terikat kontrak dengan sebuah klub. Jika tercapai kesepakatan, biaya kompensasi pun harus dibayarkan. "Aston Villa sangat ingin melanjutkan kerja sama dengan Emery. Emery terlibat 100 persen dalam proyek ini. Ia memutuskan segala hal terkait pemain, taktik, dan strategi," kata Romano.

Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, mantan pelatih Newcastle Eddie Howe serta Antonio Conte, yang juga sedang tanpa klub, berulang kali disebut sebagai calon pengganti Carrick.

Getty Images

Bagaimana Manchester United Mengawali Musim?

Setelah mengawali musim dengan catatan terburuk dalam sejarah klub, Manchester United berada di peringkat ke-16 klasemen Liga Primer dengan hanya tujuh poin dari sembilan pertandingan. Red Devils kini belum menang dalam delapan pertandingan di semua kompetisi. Kemenangan terakhir mereka diraih pada pertengahan September, saat mengalahkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions.

Pertandingan berikutnya MUN Champions League 15.00 ROM

Sementara itu, Nagelsmann tersedia setelah tak lagi menjadi pelatih timnas Jerman. Mantan pelatih Bayern Munich itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jürgen Klopp kemudian menggantikannya.

Manchester United telah bertahun-tahun berupaya kembali ke puncak tanpa hasil, sembari terus berganti pelatih. Banyak pengamat di Inggris meyakini masa Carrick, yang menjabat sejak Januari dan terikat kontrak hingga 2028, juga akan segera berakhir.