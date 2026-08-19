Pemain sayap asal Aljazair, Adel Boulbina, yang membela Al Duhail Qatar, sudah sangat dekat untuk pindah ke Liga Roshn Arab Saudi selama periode transfer musim panas saat ini, guna menjadi pengganti pemain sayap Brasil, Malcom, yang membela Al Hilal.

Surat kabar Arab Saudi, "Al Riyadhiah", menyebutkan bahwa Boulbina saat ini sedang menjalani tes medis, demi merampungkan kepindahannya ke klub Arab Saudi, Al Diriyah, secara resmi selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pemain sayap asal Aljazair itu akan menjadi pengganti bagi Al Diriyah untuk pemain sayap lainnya, yakni pemain Brasil Malcom, setelah kesepakatan kepindahannya dari Al Hilal terhenti baru-baru ini, di mana ia kini dekat untuk pindah ke klub Uni Emirat Arab, Al Jazira.

Al Diriyah, yang baru saja promosi ke Liga Roshn, memutuskan untuk mendatangkan Adel Boulbina setelah penampilan istimewa yang ia tunjukkan bersama Al Duhail selama musim lalu, baik di Liga Qatar maupun Liga Champions Asia Elite.

Pemain berusia 23 tahun itu tampil bersama tim Qatar tersebut dalam 32 pertandingan sepanjang musim lalu, dan berhasil mencetak 13 gol, serta memberikan 7 assist.

Boulbina sempat dekat untuk pindah ke Zamalek Mesir pada Januari 2025, saat ia masih menjadi pemain Paradou Aljazair, tetapi kesepakatan itu terhenti pada saat-saat terakhir, hingga akhirnya ia pindah ke Al Duhail pada musim panas berikutnya.

Di level internasional, Boulbina tampil bersama Aljazair pada turnamen Piala Afrika 2025 dan Piala Dunia 2026, dan secara keseluruhan tampil dalam 13 pertandingan, di mana ia mencetak 5 gol dan menciptakan 3 assist.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

