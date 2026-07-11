Pengganti Kwansa... Susunan pemain resmi untuk pertandingan Inggris melawan Norwegia

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Norwegia pada Sabtu malam di perempat final Piala Dunia 2026.

Tim "Tiga Singa" ini berhasil melaju ke babak delapan besar setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko, sementara Norwegia lolos berkat kemenangan 2-0 atas Brasil.

Tuchel memasukkan John Stones ke dalam susunan pemain inti untuk menggantikan Jarell Quansah, yang diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Meksiko.

Susunan pemain Inggris adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Jordan Pickford

Pertahanan: Ezri Konsa, Niko Aurieli, Mark Goyhei, John Stones

Lini tengah: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson

Penyerang: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane