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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pengganti Kwansa... Susunan pemain resmi untuk pertandingan Inggris melawan Norwegia

Norway vs England
Norway
England
World Cup
J. Quansah
Norwegia
Inggris

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Norwegia pada Sabtu malam di perempat final Piala Dunia 2026.

Tim "Tiga Singa" ini berhasil melaju ke babak delapan besar setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko, sementara Norwegia lolos berkat kemenangan 2-0 atas Brasil.

Tuchel memasukkan John Stones ke dalam susunan pemain inti untuk menggantikan Jarell Quansah, yang diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Meksiko.

Susunan pemain Inggris adalah sebagai berikut: 

Penjaga gawang: Jordan Pickford

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG

Pertahanan: Ezri Konsa, Niko Aurieli, Mark Goyhei, John Stones

Lini tengah: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson

Penyerang: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane

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