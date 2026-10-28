Sejumlah orang mungkin mengucek mata saat melihat susunan pemain The Skyblues melawan AEK Athena. Pelatih Enzo Maresca menurunkan bukan Erling Haaland sebagai penyerang tunggal, melainkan pemain bernama Floyd Samba.

Pada awal pekan, Samba sendiri mungkin tak menyangka akan mendengar lagu kebesaran Liga Champions dari atas lapangan, sebagai pemain inti menggantikan superstar Norwegia itu, dengan seorang anak pendamping berjalan di depannya. Pasalnya, Haaland baru saja mencetak gol ke-11 dan ke-12 musim ini di Liga Primer dalam kemenangan telak 5-0 atas Ipswich Town.

Dalam laga kandang melawan AEK Athena, sang mesin gol masuk skuad, tetapi hanya duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit karena kondisi fisiknya sedikit terganggu. Karena penggantinya, Antoine Semenyo, cedera beberapa hari sebelumnya dan akan absen selama berminggu-minggu, pemain berusia 17 tahun itu mendapat kesempatan tampil sejak awal. Padahal, Samba, yang bertinggi badan 1,83 meter, sebenarnya seorang gelandang tengah.

Keputusan berisiko berbuah manis: Samba sebelumnya tak pernah bermain sebagai penyerang

Samba memang tidak terlibat langsung dalam terciptanya gol pada kemenangan 5-1 Manchester City sebelum ditarik keluar pada menit ke-63. Meski begitu, Maresca kembali puas dengan penampilan remaja tersebut. "Ketiga pemain dari akademi tampil bagus," katanya seusai pertandingan, sekaligus memuji penampilan dua pemain binaan klub yang masuk sebagai pengganti, Ryan McAidoo dan Kaden Braithwaite (keduanya 18 tahun). Namun, Samba "khususnya" membuat penerus Pep Guardiola itu terkesan karena "secara keseluruhan bermain bagus".

Pers pun melontarkan pujian. Manchester Evening News memberinya nilai tujuh dari kemungkinan sepuluh poin dan menyebut Samba menunjukkan "penampilan bagus pada malam besar lainnya baginya". Sebab, penampilan Samba bukan kejadian sekali saja. Ini sudah kali kedua ia menjadi starter pada musim yang masih muda ini. Kali pertama terjadi pada pertengahan September di Carabao Cup melawan Norwich City. Saat itu pun ia bermain sebagai penyerang.

Keputusan yang saat itu tak diragukan lagi berani, tetapi terbukti sangat tepat. Samba mencetak dua gol dan Manchester City menang telak 5-0. Terlebih, Maresca belakangan mengakui bahwa ia baru mencoba Samba di posisi yang tidak biasa baginya itu tak lama sebelumnya. "Ketika saya memutuskan dalam tiga, empat hari terakhir untuk menurunkannya sebagai pemain nomor sembilan, saya bertanya apakah ia pernah bermain sebagai penyerang sebelumnya. Ia bilang belum pernah. Tapi saya yakin ia bisa. Ia jelas bukan pemain nomor sembilan, tetapi ia tampil bagus."

Daily Mail memasang judul yang agak berlebihan: "Bintang baru telah lahir". Tak lama kemudian, kehebohan seputar dirinya merebak di media sosial. Samba berkata dengan antusias, "Debut seperti itu sungguh luar biasa. Saya nyaris tak percaya. Ini baru permulaan, karier besar menanti saya."

Getty Images

Peluang bermain terbatas: Akankah Samba dipinjamkan?

Meski demikian, Samba kembali ke tim junior sebelum harus menunggu lebih dari sebulan untuk pemanggilan ketiganya ke skuad senior. Ia kemudian menjalani debutnya di Liga Champions dengan gemilang. Ia pertama kali masuk skuad Maresca pada pekan ketiga Liga Primer, tetapi tidak dimainkan. Ke depannya pun, menit bermainnya kemungkinan hanya akan datang sesekali. Dalam kekalahan 1-2 di liga dari Aston Villa pada akhir pekan, namanya kembali tidak tercantum dalam daftar pemain. Sebaliknya, ia berpeluang bagus untuk kembali mendapatkan menit bermain dalam laga Piala Liga melawan Brighton pada Rabu malam: Haaland, penyerang utama City, adalah satu dari lima bintang klub itu yang diistirahatkan dan tidak masuk skuad.

Selambat-lambatnya ketika Semenyo kembali dalam beberapa pekan, peluang Samba untuk tampil lagi akan semakin kecil. Apalagi, persaingan di posisi utamanya di tengah lapangan sangat ketat, dengan adanya Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, maupun Enzo Fernandez. Menurut Sky, karena itu muncul pertimbangan untuk meminjamkannya pada musim dingin, meski saat ini belum terlihat adanya jalan keluar. Sementara itu, kepergian permanen bukan pilihan mengingat potensinya. Alasan lainnya, klub menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat ancaman hukuman terkait skandal keuangan. Selain larangan transfer, mereka bahkan harus bersiap menghadapi kemungkinan degradasi paksa.

Selain itu, Samba, yang lahir di Macclesfield tak jauh dari sana, tampak betah di Manchester. Ia mengenakan seragam biru langit sejak level U9. Kakaknya, Tyrone, juga bermain sebagai sayap kiri untuk tim U21. Musim lalu, ia sempat sekali duduk di bangku cadangan dalam pertandingan Liga Champions dan pada Selasa lalu menyemangati adiknya dari tribune penonton. Seorang lagi anggota keluarga Samba, Emerson yang berusia dua belas tahun, juga terikat kontrak dengan klub.

Floyd baru-baru ini bercerita bahwa ia dan Emerson hingga kini masih rutin bermain sepakbola di halaman rumah. "Pertandingannya benar-benar sengit," katanya. Si bungsu, yang saat ini bermain sebagai bek, agresif dan juga "sangat tinggi", sampai-sampai tingginya "sudah mencapai bahu" Floyd. Emerson ingin mengikuti jejak ayahnya, Christopher Samba, yang telah mencatatkan 171 penampilan di Liga Primer dan juga bermain 20 kali di Bundesliga untuk Hertha BSC.

Kemiripan dengan Jamal Musiala: Akankah Samba menjadi harapan baru DFB?

Bek tengah bertubuh kekar itu juga berkenalan dengan istrinya, Theresa, di ibu kota, sesuatu yang bisa menjadi kabar baik bagi DFB dalam jangka panjang. Karena itu, Samba, pengganti Haaland, memiliki kewarganegaraan Jerman. Di bawah pelatih Hanno Balitsch, ia menjalani debut bersama tim nasional U19 tak lama setelah mencetak dua gol melawan Norwich. Sebelumnya, talenta yang sangat menjanjikan itu membela tim junior Three Lions. Selain seragam Inggris, ia juga bisa mengenakan seragam Prancis, atau seragam Kongo seperti ayahnya dahulu.

Tentu saja, Samba belum harus menentukan pilihan tim nasionalnya. Ia ingin menunggu lebih lama. Contoh terkait hal itu adalah Nicolo Tresoldi, yang meski memiliki catatan gol luar biasa, baru ingin memutuskan akan memilih Jerman atau tidak setelah Piala Eropa U21 bersama tim DFB. Italia juga gencar memburu sang pencetak gol, yang berkat latar belakang keluarganya yang beragam, seperti Samba, juga bisa bermain untuk Argentina. Selain itu, Samba pun sesuai dengan nama belakangnya jika dimaknai secara harfiah. Kemampuan menggiring bola, sentuhan, dan visi bermainnya membuat pemain muda itu menghadirkan nuansa Brasil di lapangan.

Kemiripan dengan Jamal Musiala juga terlihat. Pemain berbakat istimewa milik Bayern Munich itu juga bermain untuk tim junior Inggris semasa kecil. Setelah dua kali tampil untuk tim U16 Jerman, ia bahkan sempat membela tim U17 dan U21 Inggris sebelum pemain yang kini berusia 23 tahun itu memilih DFB pada 2021. Sejak itu, ia telah 46 kali bermain dengan lambang elang di dadanya.

Masa depan akan menunjukkan apakah Samba menempuh jalan serupa. Yang jelas, banyak hal mengisyaratkan bahwa masa depannya akan cerah.