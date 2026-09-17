Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir, mengumumkan skuad Mesir untuk jeda internasional mendatang, yang menandai laga pembuka dalam perjalanan kualifikasi Piala Afrika 2027.

Timnas Mesir akan menghadapi Angola dan Sudan Selatan pada 25 dan 29 bulan ini, sebelum menjalani laga persahabatan melawan timnas Afrika Selatan pada 4 Oktober mendatang.

Skuad ini menyaksikan pemanggilan wajah baru yang bergabung untuk pertama kalinya, yaitu Ali Mahmoud, gelandang Al Ahly, di samping kembalinya Abdel Aziz El Balaouti, penjaga gawang Al Bank Al Ahly, untuk menggantikan absennya Mohamed El Shenawy yang cedera; perlu dicatat bahwa El Balaouti sebelumnya pernah bergabung dengan pemusatan latihan Mesir pada Maret 2025.

Skuad ini memuat 9 pemain profesional yang berkarier di luar negeri, dipimpin oleh duet penyerang Mohamed Salah dan Omar Marmoush.

Berikut daftar skuad timnas Mesir:

Penjaga gawang: Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa, Abdel Aziz El Balaouti.

Lini belakang: Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Hany, Karim Hafez, Ahmed Fatouh, Tarek Alaa.

Lini tengah: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Ali Mahmoud, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamdi Fathy, Emam Ashour, Mostafa Ziko.

Lini depan: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim.

Yang absen dari skuad timnas Mesir

Absen dari skuad ini Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed El Shenawy, dan Yasser Ibrahim karena cedera, di samping Nabil Emad Donga karena alasan teknis.

Sementara itu, Marwan Attia hanya absen pada laga melawan Angola karena skorsing, setelah hukuman yang diterimanya selama gelaran Piala Afrika terakhir, yang berlangsung di Maroko.









Program pemusatan latihan timnas Mesir untuk periode jeda internasional

17 September: dimulainya pemusatan latihan di Pusat Timnas Nasional di Kota 6 Oktober.

25 September: menghadapi Angola pada putaran pertama kualifikasi di Stadion Internasional Kairo, tepat pukul sembilan malam.

27 September: keberangkatan rombongan timnas menuju Sudan Selatan melalui pesawat pribadi.

29 September: menjalani laga melawan Sudan Selatan pada putaran kedua kualifikasi, tepat pukul tiga sore waktu Sudan Selatan.

30 September: kembalinya rombongan ke Kairo.

4 Oktober: menghadapi Afrika Selatan dalam laga persahabatan di Stadion Internasional Kairo.

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