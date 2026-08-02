Pemain Pep Chavarria akan mencapai langkah terbesar dalam perjalanan profesionalnya, setelah memutuskan hengkang dari Rayo Vallecano dan bergabung dengan Chelsea, dalam sebuah kesepakatan senilai 25 juta euro, ditambah bonus dan variabel lainnya, sehingga menjadi transaksi penjualan terbesar dalam sejarah klub asal Madrid tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pengumuman resmi transfer Chavarria akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan, setelah rampungnya rincian akhir antara kedua klub.

Meskipun Rayo Vallecano berharap mendapatkan jumlah yang mendekati klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain, yang mencapai 50 juta euro, kedua belah pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan yang mendekati separuh dari jumlah tersebut.

Bek kiri itu tiba di Liga Primer Inggris setelah menjalani musim terbaik dalam kariernya, di mana ia bermain dalam 44 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol yang menawan ke gawang Atletico Madrid, serta memberikan 3 assist, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu bek kiri paling menonjol di La Liga Spanyol.

Penampilannya menarik minat sejumlah klub besar Eropa, di antaranya Bayer Leverkusen, namun sang pemain pada akhirnya memilih untuk hijrah ke Chelsea.

Di London, Chavarria akan bekerja di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol Xabi Alonso, yang mengandalkan gaya bermain berbasis 3 bek dan sayap-sayap ofensif, sebuah sistem yang cocok dengan kapabilitas menyerang pemain Spanyol tersebut.

Chavarria sendiri telah tiba di ibu kota Inggris, di mana ia akan menggantikan kepergian Marc Cucurella yang pindah ke Real Madrid, sementara persaingan utamanya untuk posisi bek kiri akan terjadi dengan Jorrel Hato.

Setelah melalui perjalanan bersama klub Figueres, Olot, Real Zaragoza, dan Rayo Vallecano, Pep Chavarria kini bersiap menjalani tantangan terbesar dalam kariernya dengan hijrah ke salah satu raksasa sepak bola Eropa.