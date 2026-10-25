Andriy Lunin menemukan dirinya menghadapi peluang baru untuk membuktikan kemampuannya dalam salah satu laga tersulit yang bisa dijalani oleh seorang penjaga gawang, setelah situasi memaksa perubahan mendadak dalam perhitungan Real Madrid jelang laga yang dinanti melawan Barcelona.

Real Madrid mengumumkan, pada hari Minggu ini, absennya penjaga gawang asal Belgia, Thibaut Courtois, dari El Clasico, yang dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, akibat ia mengalami gejala flu, sehingga Ilya Voloshyn menggantikannya dalam daftar susunan pemain.

Dengan absennya Courtois, perhatian tertuju pada penjaga gawang asal Ukraina, Lunin, yang kemungkinan besar akan mengawal gawang klub kerajaan dalam laga melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, dalam ujian yang berbeda dari laga-laga sebelumnya yang pernah ia jalani melawan rival Catalan.

4 laga melawan Barcelona

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Menurut data situs Transfermarkt, Lunin telah menjalani 4 laga melawan Barcelona dengan kostum Real Madrid, dengan rincian 3 laga di Liga Spanyol dan satu laga di Piala Super Spanyol.

Penjaga gawang asal Ukraina itu meraih 3 kemenangan berbanding satu kekalahan, dan gawangnya kebobolan 8 gol selama laga-laga tersebut, sebuah catatan yang memberinya rekam jejak positif dari sisi hasil jelang El Clasico yang dinanti.

Kemenangan di Madrid dan Arab Saudi, serta kekalahan memalukan

Penampilan Lunin melawan Barcelona di Liga Spanyol dimulai pada 16 Oktober 2022, ketika Real Madrid menang dengan skor 3-1, kemudian penjaga gawang asal Ukraina itu kembali tampil dalam El Clasico pada 21 April 2024, yang berakhir dengan kemenangan klub kerajaan dengan skor 3-2.

Dan dalam final Piala Super Spanyol pada 14 Januari 2024, Lunin hadir dalam kemenangan besar Real Madrid atas rival tradisionalnya dengan skor 4-1, sehingga meraih kemenangan ketiganya dalam empat laga tersebut.

Adapun satu-satunya kekalahan datang pada 26 Oktober 2024, ketika Real Madrid tumbang di kandangnya sendiri menghadapi Barcelona dengan skor telak 4-0.

Camp Nou, tantangan baru bagi Lunin

Laga hari ini membawa tantangan tambahan bagi penjaga gawang asal Ukraina itu, sebab keempat laga yang ia jalani melawan Barcelona seluruhnya berlangsung di luar Stadion Camp Nou; tiga di antaranya di Stadion Santiago Bernabeu, dan satu dalam final Piala Super Spanyol yang digelar di Arab Saudi.

Dengan demikian, laga hari ini akan menjadi kesempatan bagi Lunin untuk menjalani ujian baru di atmosfer stadion Barcelona, dalam upaya mempertahankan rekam jejak positifnya dari sisi hasil melawan klub Catalan tersebut.

Tingkat kepentingan tugas ini semakin bertambah di tengah posisi kedua tim di klasemen Liga Spanyol; Barcelona memasuki laga ini sebagai pemuncak dengan torehan 27 poin, berbanding 21 poin milik Real Madrid yang menempati peringkat ketiga, sehingga memberikan El Clasico ini kepentingan tambahan dalam persaingan memperebutkan puncak.