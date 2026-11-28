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Mauricio Pochettino mulai menjajaki kedalaman skuad Manchester United menjelang laga kandang pertamanya di Liga Primer di Old Trafford. Dengan sejumlah pemain senior absen, pelatih asal Argentina itu beralih ke akademi klub untuk menambah pilihannya saat menjamu Brentford.

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Pochettino promosikan pemain akademi untuk latihan Jumat

Enzo Kana-Biyik bergabung dengan tim senior Manchester United dalam sesi latihan Jumat ketika pelatih kepala Pochettino menghadapi sejumlah pemain yang absen menjelang laga Liga Primer melawan Brentford pada Sabtu. Penyerang Prancis berusia 19 tahun itu berlatih bersama pemain akademi lainnya, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Jim Thwaites, dan Jaydan Kamason.

Kapten Bruno Fernandes tidak mengikuti sesi tersebut karena sakit , menambah daftar pemain yang tidak tersedia, termasuk Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Carlos Baleba, dan Manuel Ugarte.

Namun, Pochettino mendapat kabar baik setelah bek Leny Yoro dinyatakan bisa bermain usai kartu merahnya saat melawan Liverpool dibatalkan melalui banding.

Kondisi Fernandes akan diperiksa menjelang laga setelah terserang virus saat bersama Portugal

Dalam konferensi pers pralaga, Pochettino mengonfirmasi bahwa Fernandes diragukan tampil saat Brentford bertandang setelah terserang virus ketika bersama Portugal. Pelatih United itu menegaskan bahwa ia akan menilai kondisi sang gelandang sebelum mengambil keputusan akhir.

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"Ya, kami belum tahu," kata Pochettino. "Ia terserang virus saat bersama Portugal. Ia menuntaskan pertandingan dengan sedikit masalah, dan hari ini ia tidak bisa mengikuti sesi latihan.

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"Kita lihat saja. Kami akan melihat kondisinya sepanjang hari ini dan besok, bagaimana keadaannya saat bangun, lalu kita lihat. Kami tidak akan mengambil risiko karena, Anda tahu, ketika situasi seperti ini terjadi, Anda merasa [tidak mampu].

"Kami akan mencermatinya, tetapi kami belum mengambil keputusan."

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Perjalanan panjang Kana-Biyik dari Le Havre ke Old Trafford

Promosi Kana-Biyik menjadi langkah penting dalam perkembangannya di klub. United mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang remaja itu dari klub Prancis Le Havre tanpa biaya transfer pada April 2025 , sebelum meresmikan kepindahannya pada Juli tahun itu.

Para pendukung masih menunggu debutnya bersama tim senior karena United langsung meminjamkannya ke klub Swiss milik INEOS, Lausanne-Sport, untuk menambah pengalaman. Ia mencetak satu gol dalam 26 penampilan di semua kompetisi bersama klub tersebut sebelum kembali ke Manchester, tempat ia telah tampil empat kali untuk tim U-21 musim ini. Mengingat rekam jejak Pochettino dalam memberikan kepercayaan kepada pemain muda, kesempatan bergabung dengan tim utama bisa segera datang.

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Terancam degradasi, United incar kemenangan liga pertama sejak Agustus

Laga Sabtu sangat penting bagi United, yang berada di zona degradasi Liga Primer. Belum meraih kemenangan di kasta tertinggi sejak Agustus, Manchester United ingin mengulang hasil pertemuan terakhirnya dengan Brentford sekaligus memberi Pochettino kemenangan dalam debut kandangnya.

Kemenangan akan mengangkat United keluar dari tiga posisi terbawah, setidaknya untuk sementara, jika Ipswich kalah di kandang dari Aston Villa. Sementara itu, Pochettino akan menunggu hingga Sabtu untuk memutuskan apakah Fernandes dapat bermain dan apakah pemain akademi yang dipanggilnya masuk skuad pertandingan.