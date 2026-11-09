Ketidakpastian masih menyelimuti masa depan Michael Carrick bersama Manchester United, meski ia sukses menyelamatkan situasi melawan Aston Villa di detik-detik akhir, karena para petinggi klub belum memutuskan sikap final mereka terhadap keberlanjutannya di pucuk kepelatihan.

United menunjukkan semangat juang yang berbeda dalam dua laga terakhir, saat mereka mengalahkan Roma 3-2 di Liga Champions setelah sempat tertinggal dua gol tanpa balas, kemudian bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa di Liga Inggris setelah dua kali tertinggal (2-0 dan 4-2).

Menurut jurnalis Alex Crook, suasana berlangsung tenang di pusat latihan Carrington pagi ini, dengan kemungkinan besar Carrick tetap bertahan di posisinya pada tahap saat ini, namun masa depannya masih belum terjamin.

Crook menjelaskan bahwa manajemen Manchester United berencana mengevaluasi situasi sang pelatih selama jeda internasional, setelah sebelumnya mengkaji kemungkinan melakukan pergantian pelatih, menyusul hasil imbang melawan Bournemouth.

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Jurnalis talkSPORT itu mengisyaratkan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memperkuat staf kepelatihan Carrick dengan elemen-elemen baru.

Ia menerangkan bahwa rencana ini hampir dilaksanakan sebelumnya, setelah klub memasukkan pelatih Inggris Aaron Danks, asisten pelatih Bayern Munich, ke dalam perhitungan mereka pada musim panas lalu, namun kepergiannya saat ini di tengah musim tampak sangat kecil kemungkinannya, terutama setelah ia mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan sukses menjalankan tugasnya selama masa sakit Vincent Kompany.

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Pochettino, pengganti yang mahal

Dalam konteks pencarian alternatif yang potensial, Crook mengungkapkan bahwa Mauricio Pochettino akan senang mendapatkan kesempatan menukangi Manchester United, mengingat ia saat ini tengah melatih timnas Amerika Serikat.

Dengan demikian, pelatih asal Argentina itu tetap menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan kemungkinan mengemban tugas tersebut, seandainya manajemen Manchester United memutuskan melepas Carrick, mengingat pengalaman besarnya di Premier League, setelah pengalaman bersejarahnya bersama Tottenham, lalu dengan Chelsea, menurut yang dilaporkan situs Yahoo Sport.

Pochettino membawa Tottenham menempati salah satu dari empat posisi teratas empat kali berturut-turut meski anggarannya terbilang sederhana di bursa transfer. Tottenham juga mencapai final Liga Champions 2018-19 selama masa kepemimpinannya.

Kemudian pelatih asal Argentina itu meraih posisi keenam di liga bersama Chelsea, serta membawa mereka ke final Piala Liga dan semifinal Piala FA sebelum pergi secara damai hanya setelah satu musim saja.

Mantan pelatih Paris Saint-Germain itu terikat kontrak dengan timnas Amerika Serikat, sehingga United perlu membayar kompensasi yang mahal jika ingin memastikan jasanya.

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