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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pengganti Alvarez telah tiba: Akankah Atletico Madrid melepas pemain Argentina itu?

Transfers
Juventus
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
LaLiga
Serie A
J. David
Italia
Spanyol
Argentina
Kanada

Beberapa jam lagi dan bursa transfer pun berakhir

Atletico Madrid mendekati kesepakatan untuk merekrut pemain asal Kanada Jonathan David, penyerang Juventus, pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, dalam langkah yang bertujuan memperkuat lini depan tim yang diasuh Diego Simeone.

Menurut Fabrizio Romano, kedua klub telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan David ke Atletico dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, sementara penyerang Kanada itu sendiri sudah menyetujui kepindahan tersebut dan menyatakan kesiapannya menjalani petualangan baru di La Liga.

David bergabung dengan Juventus musim panas lalu lewat transfer gratis setelah kontraknya dengan Lille berakhir, namun ia tidak menampilkan performa yang diharapkan sepanjang musim pertamanya di Serie A, setelah mencetak 8 gol di berbagai kompetisi menurut laporan terbaru.

Langkah Atletico ini merupakan bagian dari upaya Simeone mencari penyerang tambahan untuk memperkuat opsi serangannya, terutama seiring berlanjutnya ketidakpastian seputar masa depan pemain asal Argentina Julian Alvarez, yang dikaitkan dengan ketertarikan Barcelona.

David menjadi prioritas utama Atletico untuk memperkuat lini serang, dengan keinginan klub untuk merampungkan transfer tersebut dengan skema berbiaya rendah.

Kesepakatan itu mencakup Atletico yang akan menanggung sebagian gaji sang pemain, dengan pembagian gajinya yang tinggi antara kedua klub, guna memuluskan penyelesaian kepindahan sebelum bursa transfer ditutup.

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