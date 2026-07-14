Pengepungan terhadap Barcelona semakin ketat!.. Real Madrid memicu perseteruan dengan Negreira melalui langkah eskalasi terbaru

Real Madrid terus, meningkatkan pertarungan hukumnya melawan rival abadinya, Barcelona, dalam kasus Negreira. Klub ini telah mengajukan permohonan resmi kepada hakim yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut, agar klub Catalan tersebut diwajibkan menyerahkan sistem kepatuhan lengkapnya selama periode 2010 hingga 2018, guna memverifikasi mekanisme yang ada dalam memerangi korupsi olahraga serta sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar diterapkan.

Jurnalis Xavi Estrada mengonfirmasi informasi ini, yang telah diverifikasi oleh surat kabar "Marca", sambil mencatat bahwa klub "Los Blancos" bertekad untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas tanpa mundur, sebuah langkah yang mencerminkan tekad manajemen Valdibebas untuk mengungkap semua detail kasus yang telah memicu kontroversi luas di kalangan olahraga Spanyol dan Eropa.

Permohonan Hukum yang Diperluas untuk Mengungkap Fakta

Real Madrid tidak hanya meminta berkas kepatuhan, tetapi juga mengajukan permohonan resmi kepada Garda Sipil Spanyol untuk menyerahkan faktur, otorisasi pembayaran, catatan internal, serta hasil audit dari perusahaan Tresep, Radamanto, dan Best Norton, yang menurut dokumen hukum telah diminta sebelumnya namun belum dimasukkan ke dalam berkas kasus hingga saat ini.

Langkah-langkah hukum ini bertujuan untuk mengungkap semua detail keuangan dan administratif terkait hubungan Barcelona dengan Negreira, mantan wakil ketua Komite Wasit Spanyol, yang telah menerima pembayaran dari klub Catalan tersebut selama bertahun-tahun.

"Tidak Ada Topeng"

Dengan slogan “Tidak Ada Topeng”, manajemen Valdibebas menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti melanjutkan upaya di jalur olahraga dan hukum hingga putusan akhir dalam kasus ini dikeluarkan, sebagai isyarat jelas penolakan mereka terhadap segala bentuk penyelesaian atau kompromi.

Presiden klub Real Madrid, Florentino Pérez, telah mengakui arah ini secara terbuka dalam beberapa bulan terakhir, menegaskan bahwa Real Madrid akan terus menekan di semua lini untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menuntut UEFA untuk mencabut gelar-gelar Barcelona

Sejalan dengan langkah-langkah hukum di pengadilan Spanyol, Real Madrid terus menekan badan-badan olahraga Eropa, terutama Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), sebagai satu-satunya organisasi yang berwenang menjatuhkan sanksi olahraga kepada Barcelona.

Klub Kerajaan tersebut secara resmi meminta UEFA untuk mencabut gelar-gelar yang diraih Barcelona selama periode yang terkait dengan kasus Negreira, dalam langkah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mencerminkan kedalaman perselisihan antara kedua klub raksasa Spanyol tersebut.