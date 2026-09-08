Untuk pertama kalinya sejak 2006, daftar kandidat peraih penghargaan "Ballon d'Or" hanya memuat satu pemain yang tidak tampil di putaran final Piala Dunia terakhir. Meski absen di ajang tersebut, bintang asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions Eropa, menonjol sebagai satu-satunya pengecualian dalam daftar tahun 2026, dalam sebuah peristiwa yang mengingatkan pada apa yang terjadi pada legenda asal Kamerun, Samuel Eto'o, dua puluh tahun silam.

Kvaratskhelia tampak menjadi kasus unik di antara 30 kandidat tahun ini, lantaran ia satu-satunya yang tidak mengikuti persaingan Piala Dunia 2026 akibat kegagalan tim nasional negaranya, Georgia, dalam lolos kualifikasi. Ini merupakan ironi yang jarang terjadi dalam sejarah penghargaan tersebut, tetapi bukan yang pertama, menurut surat kabar Prancis "L'Équipe".

Pada edisi tahun 2023, ada 7 pemain dari 30 kandidat dalam daftar yang absen dari Piala Dunia Qatar. Ketika itu bintang asal Georgia tersebut hadir bersama Karim Benzema yang tersingkir karena cedera, di samping lima pemain yang tim nasionalnya gagal lolos: Victor Osimhen, Mohamed Salah, Nicolo Barella, Martin Odegaard, dan Erling Haaland. Meski absen di Piala Dunia, Haaland berhasil meraih posisi kedua Ballon d'Or di belakang Lionel Messi, setelah membawa Manchester City meraih treble bersejarah (Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA).

Lima tahun sebelum itu, tepatnya pada edisi 2018, jumlah yang absen dari Piala Dunia hanya terbatas pada 3 pemain saja. Ketika itu Benzema absen karena dicoret dari daftar tim nasional Prancis yang menjadi juara saat itu, sementara pemain asal Wales, Gareth Bale, dan penjaga gawang Atletico Madrid asal Slovenia, Jan Oblak, gagal membawa tim nasionalnya lolos ke putaran final.

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Adapun pada edisi 2014, saat berlangsung kerja sama antara majalah "France Football" dan federasi internasional "FIFA", dengan daftar yang terbatas pada 23 pemain, hanya ada dua pemain yang absen dari Piala Dunia Brasil karena tidak lolos, yaitu Gareth Bale dan Zlatan Ibrahimovic. Sebaliknya, edisi 2010 menyaksikan partisipasi seluruh 23 kandidat di Piala Dunia Afrika Selatan tanpa satu pun pengecualian.

Untuk kembali ke skenario adanya hanya satu pemain yang absen dari Piala Dunia di dalam daftar, harus merujuk ke edisi 2006 ketika daftar tersebut memuat 50 pemain, di mana Eto'o adalah satu-satunya yang absen dari Piala Dunia yang meraih suara dalam penilaian akhir. Hal itu terjadi setelah musim yang istimewa saat ia menjadi juara bersama Barcelona dengan meraih gelar Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, serta merebut gelar top skor La Liga dengan 26 gol dan mencetak gol di final Eropa melawan Arsenal, meski dilanda kekecewaan karena Kamerun tidak lolos ke Piala Dunia Jerman.

Eto'o ketika itu berakhir di posisi keenam Ballon d'Or di belakang lima pemain yang tampil di Piala Dunia, dipimpin oleh rekan setimnya, Ronaldinho, yang meraih penghargaan pemain terbaik Eropa saat itu.