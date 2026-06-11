Pengecualian yang mengejutkan... Undang-undang negara bagian AS mengejutkan bintang Les Bleus

Tim nasional Prancis menggelar pemusatan latihan utamanya di kota Boston, namun peraturan yang berlaku bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, sangat jelas dan ketat.

Timnas Prancis menginap di Hotel Four Seasons, yang terkenal memiliki area bar dan minuman yang ramai dan populer di kota tersebut, sehingga para pemain Prancis dapat memanfaatkannya selama waktu luang mereka.

Undang-undang Negara Bagian Massachusetts menetapkan bahwa orang yang berusia di bawah 21 tahun dilarang keras memasuki fasilitas apa pun yang tidak menyajikan makanan, bahkan jika mereka ditemani orang dewasa, dan bahkan jika mereka tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

Menurut surat kabar "AS", mengutip RMC Sports, undang-undang Negara Bagian Massachusetts ini menimbulkan masalah bagi Warren Zaire-Emery, bintang timnas Prancis berusia 20 tahun.

"As" melanjutkan, "Semua pemain Prancis akan dapat memasuki area ini, kecuali Zaire-Emery."

Pemain serba bisa yang diandalkan pelatih Luis Enrique di Paris Saint-Germain ini telah genap berusia 20 tahun pada Maret lalu, sehingga ia tidak dapat menemani rekan-rekannya ke area tersebut di dalam hotel.

Meskipun aturan ini tidak memengaruhi rencana olahraga utama salah satu pemain kunci pelatih Deschamps selama Piala Dunia, hal ini menciptakan situasi yang menarik perhatian menjelang pertandingan pembuka Prancis melawan Senegal.

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