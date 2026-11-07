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Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente membahas proses Gavi untuk kembali ke tim nasional. Meski gelandang Barcelona itu tidak masuk dalam skuad terbaru berisi 27 pemain untuk laga-laga Nations League, De la Fuente menegaskan bahwa Gavi tetap menjadi kasus khusus bagi sang juara dunia.

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Gavi melanjutkan pemulihan terpisah dari skuad utama

Gelandang Barcelona Gavi masih menjalani proses pemulihan saat Spanyol bersiap menghadapi dua laga terakhir fase grup Liga Negara melawan Republik Ceko dan Inggris. Dengan Rodri dan Dani Olmo, dua pemain penting di lini tengah, absen karena cedera, persaingan memperebutkan tempat di lini tengah Spanyol tetap ketat.

De la Fuente memanggil Pablo Barrios dari Atletico Madrid dan gelandang Real Betis Marc Roca untuk menambah pilihan di lini tengah bersama Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, dan Fermin Lopez.

Meski saat ini absen, posisi Gavi dalam tim nasional tetap tidak diragukan.

De la Fuente menyebut Gavi sebagai pengecualian khusus

Dalam konferensi pers pengumuman skuadnya, De la Fuente menegaskan bahwa Gavi memiliki tempat tersendiri dalam pertimbangannya, sembari mendorong pemain remaja itu untuk terus meningkatkan performanya.

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"Gavi selalu pantas mendapat pengecualian. Sangat sulit untuk masuk ke kelompok ini," ujar De la Fuente.

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"Gavi harus terus menjadi dirinya sendiri. Dia harus terus berkembang, seperti semua pemain lainnya," tambah sang pelatih, menegaskan keyakinannya terhadap masa depan jangka panjang pemain muda itu.

Mengatasi cedera di lini tengah Spanyol

Absennya pemain-pemain penting seperti Rodri dan Olmo memaksa De la Fuente menyesuaikan susunan lini tengahnya, meski ia tetap yakin dengan kedalaman skuad yang tersedia.

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Pablo Barrios kembali ke skuad setelah kehilangan kesempatan sebelumnya akibat cedera, sementara Marc Roca kembali dipanggil menyusul awal musim yang gemilang bersama Betis.

De la Fuente menekankan bahwa menjaga standar tinggi dan rasa saling percaya dalam skuad memungkinkan gelandang baru beradaptasi tanpa kendala dengan tuntutan taktik Spanyol.

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Rencana jangka panjang untuk lini tengah Spanyol

Spanyol berkumpul pada Senin di pusat latihan mereka sebelum bertolak ke Praha untuk menghadapi Republik Ceko pada Kamis.

Saat Spanyol berupaya mengamankan tempat di perempat-final Liga Negara yang dijadwalkan berlangsung pada Maret, De la Fuente akan terus memantau perkembangan Gavi di klubnya.

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Juara dunia itu bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 42 pertandingan sembari memperkuat kedalaman skuad untuk turnamen-turnamen besar mendatang.