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Setelah bermusim-musim panjang di mana Real Madrid lebih banyak hidup di ruang perawatan ketimbang di atas lapangan, dan setelah cedera otot berubah menjadi musuh nomor satu yang melahap mimpi-mimpi tim serta memaksanya mengandalkan para pemain akademi untuk menambal kekosongan, datanglah Jose Mourinho untuk menghentikan pendarahan ini.

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Dalam salah satu perubahan terbesar yang dialami klub kerajaan dalam beberapa tahun terakhir, pelatih asal Portugal itu berhasil membangun kembali tim yang lebih solid dari sisi fisik, hingga absennya pemain akibat cedera otot menjadi peristiwa langka, setelah sebelumnya menjadi kabar harian yang biasa di "Valdebebas".

Ketika Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu, tugasnya bukan sekadar memenangi gelar, melainkan pertama-tama ia harus memecahkan persoalan kronis yang telah membebani tim dalam beberapa musim terakhir. Dalam lebih dari satu kesempatan, Real Madrid mendapati dirinya terpaksa memanggil para pemain akademi muda, meski memiliki skuad yang berisi hampir 25 pemain, dan hal itu disebabkan oleh kurangnya pemain yang tersedia akibat cedera yang berulang.

Meningkatkan kebugaran para pemain dan menghindari musim lain yang penuh cedera menjadi prioritas utama pelatih asal Portugal itu, dan ia berhasil melakukannya sejauh ini dengan cara yang mencolok, serta dengan angka-angka yang menegaskan bahwa perubahan itu bukan sekadar kebetulan, menurut surat kabar Spanyol "AS".

Terkecuali para pemain yang mengalami masalah fisik sebelum awal musim, tidak ada yang absen dalam satu pun pertandingan musim ini kecuali Fede Valverde karena cedera otot, yakni setelah pertandingan El Clasico di Camp Nou, dan tidak ada pemain lain yang mengalami cedera otot apa pun sejak saat itu, sebuah hal yang belum pernah dialami klub selama bertahun-tahun.

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Rodrygo, Thiago, Militao, Mendy, dan Asensio tidak mampu memperoleh banyak menit bermain, tetapi mereka semua memulai musim dalam kondisi sudah mengalami cedera tersebut. Sebagian besar dari mereka mengalami cedera jangka panjang, sementara yang lain seperti Thiago dan Militao mulai kembali secara bertahap ke sesi latihan tim, tanpa tercatat adanya kekambuhan baru.

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Untuk memahami besarnya perubahan ini, cukup kita kembali ke waktu yang sama pada musim lalu, ketika Real Madrid telah absen dalam 39 pertandingan karena cedera di antara para pemain tim utama, tanpa menghitung yang cedera dari musim sebelumnya atau selama periode transfer musim panas, dan dengan menambahkan mereka, angkanya naik menjadi 62 pertandingan yang ditinggalkan tim, sebuah angka yang bencana dari segala ukuran.

Rudiger, Alaba, Huijsen, Trent, Carvajal, Tchouameni, Ceballos, dan Mastantuono semuanya mengalami masalah otot selama bulan-bulan pertama musim lalu, sebuah situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi Real Madrid saat ini.

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Keberhasilan perubahan ini berkat metodologi kerja Mourinho dan staf kepelatihannya, yang mengandalkan pengelolaan yang cermat atas waktu bermain setiap pemain dan beban latihannya, jauh dari pemberian beban berlebihan maupun kelalaian dalam kesiapan.

Metodologi ini memungkinkan para pemain menampilkan tingkat kebugaran fisik yang lebih tinggi dibandingkan musim-musim sebelumnya, yang turut membantu menghindari gelombang cedera baru, dan memungkinkan Mourinho melibatkan hampir seluruh pemainnya dalam setiap pertandingan, serta memberikan peran yang tepat kepada setiap pemain pada waktu yang tepat.

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Mourinho kembali ke Real Madrid untuk memenangi gelar, tetapi untuk mewujudkannya ia pertama-tama harus membangun tim yang lebih solid secara fisik, sesuatu yang menjadi masalah nyata pada musim-musim sebelumnya.

Dan tampaknya tujuan pertama itu kini telah tercapai. Memang sulit membayangkan tidak akan terjadi lagi cedera hingga akhir musim, tetapi kenyataannya tingkat absensi telah menurun secara mencolok sejak kedatangan Mourinho ke Santiago Bernabeu.

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Dan ketika semua orang membicarakan taktik dan susunan pemain, Mourinho sedang menjalani pertarungan sebenarnya di ruang latihan beban dan ruang perawatan, untuk membuktikan bahwa gelar tidak dibangun hanya dengan keterampilan, melainkan dengan kesiapan fisik terlebih dahulu.