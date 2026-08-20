Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-KSA-NASSR-FATEHAFP

Diterjemahkan oleh

Pengecualian Mengejutkan: Apakah Mimpi Ronaldo di Al Nassr Sudah Berakhir?

C. Ronaldo
Al Riyadh vs Al Nassr FC
Al Riyadh
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal itu menerima kabar buruk

Jurnalis Arab Saudi Walid Al-Farraj melontarkan kejutan besar setelah mengungkap kemungkinan gagalnya impian bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, di klub ibu kota tersebut.

Al-Farraj mengatakan dalam pernyataannya lewat programnya "Rotana Sport Ma'a Walid" di saluran "Rotana Khalijia": "Saya tidak yakin Dana Investasi Publik Arab Saudi akan mengakuisisi klub-klub baru setelah mengakhiri kepemilikannya atas empat klub besar."

Ia menambahkan: "Bahkan mungkin Dana Investasi akan keluar dari kepemilikan Al Hilal dan dua klub lainnya, dan hanya tersisa satu klub, yang saya perkirakan adalah Al Nassr. Klub itu bisa jadi tetap menjadi milik mereka, jika mereka tidak menemukan investor untuknya."

Hal ini muncul meski terdapat banyak laporan yang mengungkap adanya aliansi investasi, yang melibatkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang ingin mengakuisisi kepemilikan klub Al Nassr pada periode mendatang.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Saudi Pro League
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Sebelumnya, Kementerian Olahraga Arab Saudi telah mengumumkan, kemarin Rabu, pengalihan porsi kepemilikannya di empat klub besar (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli), yang mencapai 25%, kepada Dana Investasi Publik Arab Saudi.

Menurut yang diungkap laporan-laporan media, ini merupakan langkah kedua dalam proses privatisasi klub-klub Arab Saudi, di mana kepemilikannya diperkirakan akan sepenuhnya beralih ke sektor swasta pada periode mendatang.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal adalah satu-satunya klub di antara empat klub besar yang telah keluar dari naungan Dana Investasi Publik Arab Saudi, dengan perkiraan bahwa tiga klub lainnya akan menyusul pada periode mendatang.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google