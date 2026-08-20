Pengecualian Mengejutkan: Apakah Mimpi Ronaldo di Al Nassr Sudah Berakhir?

Jurnalis Arab Saudi Walid Al-Farraj melontarkan kejutan besar setelah mengungkap kemungkinan gagalnya impian bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, di klub ibu kota tersebut.

Al-Farraj mengatakan dalam pernyataannya lewat programnya "Rotana Sport Ma'a Walid" di saluran "Rotana Khalijia": "Saya tidak yakin Dana Investasi Publik Arab Saudi akan mengakuisisi klub-klub baru setelah mengakhiri kepemilikannya atas empat klub besar."

Ia menambahkan: "Bahkan mungkin Dana Investasi akan keluar dari kepemilikan Al Hilal dan dua klub lainnya, dan hanya tersisa satu klub, yang saya perkirakan adalah Al Nassr. Klub itu bisa jadi tetap menjadi milik mereka, jika mereka tidak menemukan investor untuknya."

Hal ini muncul meski terdapat banyak laporan yang mengungkap adanya aliansi investasi, yang melibatkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang ingin mengakuisisi kepemilikan klub Al Nassr pada periode mendatang.

Sebelumnya, Kementerian Olahraga Arab Saudi telah mengumumkan, kemarin Rabu, pengalihan porsi kepemilikannya di empat klub besar (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli), yang mencapai 25%, kepada Dana Investasi Publik Arab Saudi.

Menurut yang diungkap laporan-laporan media, ini merupakan langkah kedua dalam proses privatisasi klub-klub Arab Saudi, di mana kepemilikannya diperkirakan akan sepenuhnya beralih ke sektor swasta pada periode mendatang.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal adalah satu-satunya klub di antara empat klub besar yang telah keluar dari naungan Dana Investasi Publik Arab Saudi, dengan perkiraan bahwa tiga klub lainnya akan menyusul pada periode mendatang.

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