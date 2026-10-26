Penurunan performa Lamine Yamal selama kekalahan Barcelona dari Real Madrid dengan skor 1-2 di El Clasico memicu gelombang kritik di media internasional, setelah sayap tim Catalan itu gagal memberikan pengaruh seperti biasanya, sehingga menempatkan dirinya di bawah tekanan yang kian besar akibat penampilannya menghadapi para pesaing besar.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Troy Deeney, mantan penyerang Watford dan analis jaringan "CBS Sports", menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap penampilan pemain muda tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemampuan Yamal dalam menghadapi pengawalan defensif yang ketat, dalam perubahan sikap yang mencolok dibanding posisinya sebelum pertandingan, ketika ia menepis kemungkinan Real Madrid menang atas Barcelona.

Deeney berkata: "Kita telah melihat Lamine mencetak gol di pertandingan-pertandingan penting, tetapi apa yang terjadi memicu kekhawatiran. Kita melihatnya menghadapi Lucas Hernandez dan Marc Cucurella, dan keduanya mampu menghentikannya. Ia masih muda dan harus belajar, karena dua bek terbaik di dunia berhasil membatasi bahayanya dan menutup ruang geraknya."

Yamal mengalami kesulitan besar untuk melewati Cucurella selama El Clasico, karena bek Real Madrid itu memberlakukan pengawalan ketat yang membatasi pergerakan sayap Spanyol tersebut, serta mencegahnya memanfaatkan keterampilannya dalam duel satu lawan satu. Ia juga menyia-nyiakan peluang matang untuk mencetak gol di babak pertama.

Kritik meluas hingga ke media internasional; surat kabar Amerika "Sports Illustrated" menyoroti keunggulan Cucurella dalam duel langsung, dan menggambarkan Yamal tampak "frustrasi dan tidak nyaman", sementara kantor berita "Associated Press" membahas peluangnya yang terbuang sebelum akhir babak pertama, berbanding keberhasilan Kylian Mbappe dalam memenangkan laga untuk Real Madrid.