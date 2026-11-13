Pengatur serangan Athletic Club Oihan Sancet memicu perdebatan dengan mendukung tim nasional Basque tampil di Piala Dunia pada masa mendatang jelang laga persahabatan melawan Venezuela

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Gelandang Athletic Club Oihan Sancet berharap tim nasional Basque mendapat pengakuan resmi agar dapat berlaga di Piala Dunia mendatang. Pemain timnas Spanyol itu mengungkapkan harapannya menjelang debut bersama Euskal Selekzioa melawan Venezuela pada Sabtu.

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Skuad Basque bersiap untuk laga unjuk kemampuan

Sancet menyuarakan dukungannya terhadap upaya Basque meraih pengakuan resmi dalam sepakbola saat skuad asuhan Jagoba Arrasate memulai pemusatan latihan selama dua hari di Lezama pada Kamis. Pertandingan hari Sabtu di San Mames bertepatan dengan peringatan 90 tahun pemerintahan Basque pertama, meski masalah kebugaran memaksa Aitor Fernandez, Dani Vivian, dan Hugo Rincon mundur.

Unai Marrero, Andoni Gorosabel, dan Benat Prados kemudian dipanggil, bersama bek Igor Zubeldia.

Sancet ungkap impian tampil di Piala Dunia

Meski mencetak gol dalam debutnya bersama tim senior Spanyol saat menghadapi Skotlandia pada laga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2023, gelandang kelahiran Navarre itu menegaskan sikapnya menjelang debutnya bersama Basque.

“Bermain untuk tim yang Anda cintai adalah sebuah kebanggaan. Semoga itu terwujud dan suatu hari nanti kami bisa tampil di Piala Dunia bersama tim nasional negara kami,” kata Sancet kepada wartawan di Lezama.

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Setelah absen dalam empat pertandingan klub akibat masalah otot, gelandang serang Athletic itu memastikan dirinya “sudah pulih sepenuhnya” dan menambahkan bahwa menghadapi Venezuela “akan membantu saya kembali menemukan ritme permainan.”

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Ia juga meyakini kualitas timnya, seraya menambahkan: “Kami memiliki tim yang hebat dan bisa meraih banyak hal.”

Arrasate dukung upaya meraih pengakuan resmi

Federasi Sepakbola Basque baru-baru ini kembali mengajukan permohonan pengakuan resmi kepada Dewan Olahraga Nasional Spanyol, mengikuti preseden dalam cabang selancar dan pelota Basque. Di cabang terakhir, wilayah tersebut telah meraih gelar juara dunia Jai Alai dan pelota tangan nomor ganda.

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“Saya menyaksikan langsung situasi pelota bersama orang-orang dari Berriatua yang pergi ke Argentina dan Uruguay, dan saya bangga dengan pencapaian mereka. Setiap cabang olahraga memiliki kekhasannya dan tentu akan ada kepentingan yang saling bersaing, tetapi langkah pertama adalah tekad yang sungguh-sungguh, dan saya yakin kita memilikinya,” ujar pelatih Osasuna, Arrasate.

Merujuk pada pertandingan tahun lalu melawan Palestina di hadapan 51.000 penonton, ia mengatakan “standarnya sudah sangat tinggi, tetapi kami penuh antusiasme,” sebelum menambahkan: “Ketika para pemain mengenakan seragam ini, mereka memberikan segalanya. Saya melihat semangat di mata mereka, keinginan untuk tampil baik, dan mengapa tidak menang lagi? Kami punya kualitas untuk bersaing dengan tim-tim nasional papan atas, dan hari Sabtu adalah panggung yang tepat untuk menunjukkannya.”

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Persiapan terakhir menjelang pertandingan hari Sabtu

Skuad akan menggelar sesi latihan terbuka pada Jumat pagi di Saint-Jean-de-Luz sebelum meletakkan bunga di makam presiden Basque pertama, Jose Antonio Aguirre. Arrasate kemudian berencana menurunkan dua susunan pemain berbeda pada Sabtu malam agar setiap pemain tampil menghadapi Venezuela. Setelah itu, para pemain akan kembali ke klub masing-masing untuk berlaga di kompetisi domestik.