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Cody Gakpo biasanya menjadi penyerang sayap kiri timnas Belanda. Namun, dalam konferensi pers menjelang laga Jerman kontra Belanda di Nations League, muncul pembahasan mengenai kemungkinan penyerang Liverpool itu bermain di sayap kanan.

"Kalian bisa bertanya langsung kepadanya. Namun, saya pikir dia lebih nyaman di kiri. Dia pemain top yang bisa membuat perbedaan, baik sebagai pemain nomor 9 maupun penyerang kedua," ujar pelatih timnas Xavi dalam konferensi pers pada Minggu di Berlin.

"Saat melawan Yunani, Cody tidak mencetak gol ataupun memberikan assist. Namun, dia tetap tampil luar biasa," puji sang pelatih. "Cody terus-menerus menyulitkan lawan. Dia juga bagus dalam mengirim umpan kepada Joey Veerman, sehingga kami bisa terus menyerang."

Pengamat timnas Belanda Martijn Krabbendam kemudian menanyakan langsung kepada Gakpo soal perdebatan mengenai posisi penyerang sayap kanan. "Ekspresimu terlihat sangat tidak senang ketika pembicaraan beralih ke kemungkinan bermain di kanan. Menurutmu, apakah perdebatan itu sebaiknya tidak perlu dilakukan?"

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"Semua orang boleh memperdebatkannya. Bagi saya, itu tidak perlu. Namun, kalau mereka mau, silakan saja. Setiap orang punya pendapat sendiri soal itu," jawab sang penyerang sayap.

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Gakpo masuk susunan pemain inti timnas Belanda pada Jumat, saat mereka melumat Yunani 7-0. Penyerang sayap itu tidak mencetak gol dan ditarik keluar oleh Xavi sebelum pertandingan usai.

Gakpo tampaknya juga akan menjadi starter sebagai penyerang sayap kiri saat menghadapi Jerman pada Senin. Crysencio Summerville sudah cukup lama menjadi pilihan pasti di sisi kanan. Begitulah situasinya saat Ronald Koeman menangani tim, dan Xavi pun tampaknya sangat percaya kepadanya.

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Summerville membuka skor saat melawan Yunani setelah tujuh menit pertandingan berjalan. Timnas Belanda akhirnya meraih kemenangan besar, sehingga skuad Xavi akan memulai laga tandang melawan Jerman sebagai pemuncak klasemen Grup B Nations League.

Tim Jerman meningkatkan kepercayaan diri lewat kemenangan 1-3 atas Serbia. Calon lawan Belanda pada Senin itu mengoleksi delapan poin dari lima pertandingan di Nations League.