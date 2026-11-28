Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Delé Thomas tengah menjadi sorotan. Penyerang berusia 19 tahun itu kembali dicoret dari skuad pada Kamis lalu karena masalah disiplin. Ia menuai banyak kritik, antara lain dari pengamat ESPN, Anco Jansen. Penilaiannya terhadap pemain sayap itu sangat keras.

"Saya merasa anak ini seperti baru menetas dari telur. Dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya," kata Jansen dalam acara Voetbalpraat di ESPN.

Menurut Jansen, perilaku Thomas sulit diselaraskan dengan standar yang diterapkan pelatih Dick Schreuder di NEC. "Schreuder sangat memperhatikan gaya hidup dan hal-hal semacam itu. Ada standar tertentu yang harus Anda penuhi."

"Kalau itu sudah disepakati sejak awal, tetapi Anda kemudian melakukan hal-hal yang sangat aneh, pada suatu titik semuanya harus berakhir. Setelah itu, kita tidak perlu lagi membicarakan kemampuan sepak bolanya," lanjut Jansen.

Iklan Iklan

Sebelum pertandingan Liga Europa melawan Stade Rennes, Schreuder membenarkan kepada Ziggo Sport bahwa Thomas kembali dijatuhi sanksi disiplin. "Ini tidak menyenangkan dan tidak membantu kami sebagai tim. Kami menanganinya setiap hari karena sejak awal kami sudah sedikit menduga hal ini. Pada akhirnya, situasinya tidak mengarah ke arah yang baik," kata sang pelatih.

Topik Terkait

Jan van Halst juga mengecam keras sikap Thomas di Ziggo Sport. "Anda ingin klub terus berkembang. Kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, ia menimbulkan gangguan dan kejengkelan," keluh sang pengamat.

Sementara itu, Bryan Linssen berusaha membantu rekan setimnya yang masih muda tersebut. "Saya berusaha mendampingi dan membantunya setiap hari, tetapi terkadang Anda juga harus mengambil inisiatif sendiri," ujar sang penyerang kepada Ziggo Sport seusai pertandingan melawan Rennes.

Iklan

"Dalam hal itu, dia juga harus berkembang. Dia pemain yang bagus, jadi kami ingin dia bersama kami." NEC meraih kemenangan 3-1 atas Rennes, tetapi pencoretan Thomas dari skuad juga menjadi topik yang banyak dibicarakan setelah pertandingan.

Masa depan Thomas di NEC kini berada di bawah tekanan besar. Pada awal musim ini, sang penyerang juga pernah dicoret dari skuad untuk pertandingan melawan Ajax karena alasan disiplin. Hingga kini, belum jelas kapan ia boleh kembali bergabung.