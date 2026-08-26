Mikos Gouka tidak menduga Feyenoord benar-benar sedang mengupayakan kedatangan Chido Obi. Hal itu disampaikan pengamat klub tersebut pada Rabu di AD Voetbalpodcast. Penyerang Manchester United itu pada Selasa disebut oleh De Telegraaf sebagai rekrutan potensial.

Obi diizinkan menimba pengalaman di tempat lain dan Feyenoord diajukan sebagai opsi. Penyerang Denmark berdarah Nigeria itu sempat bermain dalam waktu singkat di Arsenal, sebelum pindah ke Manchester United pada 2024.

Dalam pandangan Gouka, Feyenoord saat ini sudah memiliki cukup banyak penyerang tengah. ''Itulah sebabnya kami juga tidak menulis soal itu. Maka Anda punya terlalu banyak pemain, terutama di kategori usia yang juga dihuni Shaqueel van Persie. Mendatangkan talenta lagi akan menjadi omong kosong. Anda hanya melakukan itu jika ada cedera atau dengan pengetahuan bahwa seorang pemain akan pergi.''

''Feyenoord punya Ayase Ueda, pencetak gol terbanyak Belanda. Dan dengan Ferri, seseorang telah dibeli yang menelan biaya sekitar sepuluh juta euro. Itulah yang jadi acuan di Feyenoord: jika Ueda pergi, maka dialah yang harus menjadi penyerang utama. Van Persie harus berkembang sepanjang musim dan Tengstedt masih harus dijual'', demikian penjelasan pengamat Feyenoord tersebut.

Menurut Gouka, Bart Nieuwkoop dan Jakub Moder juga boleh pergi pada musim panas ini. Namun, karena tenggat transfer yang kian dekat dan beragam cedera di dalam skuad, itu bukan tugas yang mudah.

''Moder tidak akan bugar lagi bulan ini. Jadi akan sulit untuk menjual pemain-pemain seperti itu'', demikian Gouka menutup analisisnya tentang kondisi Feyenoord saat ini.