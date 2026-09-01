Pengamat FC Twente mengungkap apa yang menimpa Weghorst setelah kekalahan di Eropa

Wout Weghorst mengalami periode awal yang sangat sulit di FC Twente, demikian terungkap dalam podcast transfer AD dan FC Afkicken. Penyerang itu bahkan sempat ditegur dengan nada menghukum oleh fans yang marah setelah penampilan buruk.

"Weghorst tidak tampil baik dan Sam Lammers semakin hari semakin besar di Enschede," demikian clubwatcher Leon ten Voorde memulai analisanya mengenai pekan-pekan pertama Weghorst di De Grolsch Veste.

Ten Voorde menegaskan bahwa Lammers sangat populer di kalangan suporter Twente. "Tanpa bermain, dia tiba-tiba mendapat status seperti persilangan semua legenda besar seperti Van Basten, Messi, Ronaldo. Weghorst memang selalu terlihat stois, tetapi dia benar-benar terdampak oleh itu."

Weghorst mencapai titik terendah sementara setelah kekalahan 0-1 melawan FK Qarabag di play-off Conference League. Sang striker dihentikan oleh tiga suporter yang marah. "Mereka saat itu kurang lebih menguliahinya. Weghorst benar-benar telah melalui periode yang menyebalkan."

Kini situasinya benar-benar berbeda bagi Weghorst. Dia mencetak gol saat tandang melawan Qarabag dan SC Cambuur, dan sekarang menjadi striker utama di Enschede. Pada saat yang sama, Lammers dekat dengan kepulangan ke PSV.

"Saya tidak tahu apakah transfer Lammers ada kaitannya dengan hal itu. Tapi ini memang kebetulan," ujar Ten Voorde mencoba menjelaskan performa apik Weghorst dengan seragam Twente.

Pekan lalu, Weghorst juga memberikan wawancara terbuka kepada RTV Oost tentang pekan-pekan pertamanya di Twente. "Beberapa pekan terakhir sangat berat bagi saya. Saya menerima begitu banyak hal dan itu memang pantas, karena saya benar-benar tidak bermain baik. Saya hanya sangat senang bisa muncul kembali dengan cara seperti ini. Saya juga tahu itu dari diri saya sendiri. Pada akhirnya akan terbayar jika Anda tidak pernah menyerah dan tetap percaya pada hal-hal yang bekerja untuk Anda."