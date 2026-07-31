Setelah kalah 0-2 pada leg kedua di markas Inter Turku (Finlandia) pada Kamis malam, klub unggulan kasta tertinggi Turki itu harus sudah tersingkir pada putaran kedua kualifikasi Conference League dan dengan demikian tidak akan tampil di kompetisi internasional pada musim mendatang.

Pada leg pertama pekan lalu, yang menjadi laga kompetitif pertama Basaksehir, tim asuhan Sahin juga sudah mengecewakan dan di kandang hanya mampu bermain imbang 1-1. Dalam duel kedua melawan tim peringkat kedua liga Finlandia (di Finlandia kompetisi dimainkan dalam satu tahun kalender), tim Turki tertinggal pada menit ke-18 ketika penyerang tengah Jasse Tuominen mencetak gol untuk Turku. Tak lama setelah dimulainya babak kedua, pemain Nigeria Clinton Jephta kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 untuk tuan rumah (47'), dan setelah itu Basaksehir tak mampu lagi bangkit ke dalam pertandingan.

"Kebenaran selalu terjadi di atas lapangan. Kami sama sekali tidak pantas lolos ke babak berikutnya pada laga hari ini," kritik Sahin terhadap penampilan timnya setelah peluit akhir. "Kami harus merasakan kekecewaan ini hari ini. Ini pengalaman yang sangat menyakitkan bagi kami semua," lanjut mantan pemain dan pelatih Borussia Dortmund itu. Mantan striker Bundesliga Davie Selke (antara lain Bremen, Hertha, dan HSV) dimainkan Sahin sejak awal, tetapi setelah penampilan yang mengecewakan ia ditarik keluar saat jeda.

Nuri Sahin membawa Basaksehir finis di peringkat 5

Sahin, yang semasa bermain mencatatkan 274 penampilan untuk BVB, mengambil alih jabatan pelatih kepala di Borussia pada musim panas 2024. Namun, setelah sekitar setengah tahun ia sudah harus pergi lagi dan setelah beberapa bulan tanpa pekerjaan pada September 2025 akhirnya bergabung dengan Basaksehir.





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Klub asal Istanbul itu saat itu baru saja melewati awal musim yang buruk, Sahin menstabilkan tim dan pada akhirnya masih finis di peringkat 5, yang memunculkan harapan untuk tampil di sepak bola internasional. Harapan itu kini mendadak sirna setelah tersingkir di putaran kedua kualifikasi Conference League.

Jadwal awal musim Süper Lig Basaksehir tidak mudah

Bagi Sahin, yang kontraknya berlaku hingga 2028, kini yang terpenting adalah secepat mungkin menyingkirkan awal buruk laga kompetitif itu dari kepala para pemainnya. "Kami tidak bermain seperti yang kami latih. Artinya, saya tidak menyampaikannya dengan cukup baik. Tanggung jawab ada pada saya," katanya mengambil tanggung jawab atas kekalahan itu. Dalam sekitar dua pekan lagi mereka diharapkan tampil lebih baik, ketika Basaksehir menjamu Kocaelispor pada awal musim baru Süper Lig. Setelah itu, jadwal awal musim mereka juga cukup berat dengan laga tandang ke markas Trabzonspor (pekan ke-2) dan duel awal melawan juara Galatasaray (pekan ke-4).

Bagi Turku, setelah kejutan melawan Basaksehir di kualifikasi Conference League, perjalanan kini berlanjut dengan status favorit. Pada putaran ketiga, tim Finlandia itu akan menghadapi underdog FC Vaduz dari Liechtenstein. Jika bisa lolos, Turku setelah itu juga masih harus melewati babak playoff untuk mencapai fase liga.