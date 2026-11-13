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Hussein Labib, presiden klub Zamalek, melontarkan sejumlah kejutan terkait situasi di balik layar masa kepemimpinannya atas klub, dengan mengakui adanya kesalahan dalam pembentukan dewan direksi, serta mengakui bahwa dewan menanggung tanggung jawab atas utang baru yang mendekati 7 juta dolar, meski sebagian besar kewajiban finansial yang diwarisinya saat mengemban tanggung jawab telah dilunasi.

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Pengakuan presiden klub Zamalek tidak berhenti pada sisi finansial, tetapi meluas hingga ke penilaian atas kinerja dewan direksinya, pilihan-pilihan terdahulunya, serta sejumlah berkas pelik yang memicu kontroversi luas di internal Benteng Putih.

Dalam penampilannya di saluran "On Sport", Labib menyinggung krisis Abdel Hamid Maaly, menjelaskan bahwa tidak diterjemahkannya surat Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" bukanlah penyebab krisis tersebut, setelah Zamalek mengajukan banding terhadap sanksi itu, lalu mencapai kesepakatan penyelesaian dengan sang pemain dan mengirimkannya ke Pengadilan Olahraga, disertai permohonan penangguhan sanksi disipliner. Ia menambahkan bahwa pengadilan menolak permohonan tersebut meski hak-hak finansial pemain telah dilunasi, menegaskan bahwa persoalan penerjemahan sama sekali tidak diangkat dalam perkara itu.

Presiden Zamalek mengungkapkan bahwa manajemen berharap sanksi pembekuan pendaftaran disipliner dapat dibatalkan sebelum bursa transfer musim dingin mendatang, seraya menuturkan bahwa klub tengah berupaya keras untuk mewujudkan hal itu, sementara Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional hingga kini belum menetapkan jadwal untuk mempertimbangkan perkara tersebut, yang menempatkan langkah-langkah manajemen ke depan di hadapan tantangan baru.

Dalam penilaian atas pengalaman manajerialnya, Labib melontarkan pengakuan mencolok, menegaskan bahwa seandainya waktu bisa diputar kembali, ia akan mengubah susunan anggota dewan direksi, sebagai isyarat adanya perselisihan internal yang memengaruhi keharmonisan di antara sebagian anggota. Ia menjelaskan bahwa satu atau tiga anggota tidak sejalan dengan anggota dewan lainnya, sebelum ia memberikan penilaian atas kinerja manajemen yang tidak melebihi 4 dari 10, sebuah pengakuan yang mencerminkan ketidakpuasannya secara penuh terhadap pengalaman tersebut.

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Mengenai momen-momen tersulitnya di dalam klub, Labib memilih peristiwa penarikan lahan Zamalek di kota 6th of October, menganggapnya sebagai hari terburuk yang ia lalui selama masa kepemimpinannya. Ia juga menetapkan Imam Ashour sebagai kehilangan terbesar di antara dirinya, Ahmed Sayed Zizo, dan Ashraf Bencharki, sembari pada saat yang sama menolak gagasan kembalinya Zizo ke tim, dan menegaskan bahwa ia tidak berusaha merekrut satu pun pemain dari Al Ahly sebagai balasan atas kepindahan sang pemain ke rival tradisional itu.

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7 juta dolar: utang baru akibat dewan direksi

Dalam pengakuan finansial yang lebih terus terang, Labib mengakui bahwa dewan direksinya menyebabkan menumpuknya utang yang berkisar antara 6 hingga 7 juta dolar, menjelaskan bahwa manajemen mewarisi klub yang mengalami kondisi finansial sangat sulit, dengan kewajiban yang melampaui dua miliar pound, namun berhasil melunasi hampir satu miliar pound darinya. Ia menuturkan bahwa Zamalek mengalami krisis finansial selama bertahun-tahun, yang mendorong manajemen mencari solusi untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan bagi dewan mendatang.

Presiden Zamalek menjelaskan bahwa sebagian dari utang baru itu terkait dengan kewajiban kontraktual dan rencana finansial yang tidak berjalan sesuai harapan, dengan mencontohkan kesepakatan dengan klub Pyramids atas nilai transaksi, yang bersandar pada pendapatan yang diharapkan klub peroleh dari lahan October, sebelum penarikan lahan tersebut menyulitkan perhitungan finansial. Ia menambahkan bahwa manajemen hingga kini belum memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mendapatkan sebidang tanah di Tagammoa Kelima, guna menutupi sebagian kerugian.

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Labib membantah adanya campur tangan Mamdouh Abbas dalam keputusan-keputusan dewan direksi, menjelaskan bahwa hubungan itu didasarkan pada diskusi dan pertukaran pendapat mengingat ia adalah salah seorang pencinta Zamalek, tanpa memaksakan keputusan apa pun kepada dewan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepadanya atas donasi finansialnya yang besar, seraya menegaskan bahwa itu bukanlah utang yang menjadi tanggungan klub.

Labib berbicara tentang kegagalan di cabang futsal, mengaitkannya dengan ketiadaan tim, pelatih, dan sektor junior dalam bentuk yang memadai ketika dewan mengemban tanggung jawab, selain kesalahan dalam memilih sebagian pelatih dan pemain, namun ia menegaskan bahwa klub sudah benar-benar memulai langkah-langkah untuk memulihkan kedudukannya di cabang-cabang olahraga tersebut. Pada level sepak bola, ia menggambarkan grup Zamalek di ajang Afrika sebagai grup yang sulit, tetapi ia menyatakan keyakinannya atas kemampuan tim untuk mencapai partai final.

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Pesan-pesan terakhir soal Al Ahly dan Zizo

Presiden Zamalek menuturkan kebutuhan tim untuk memperkuat lini tengah dan kedua sayap, di samping mengubah cara bermain, seraya menjelaskan bahwa Moatamed Gamal lebih memilih menjalani latihan di luar markas klub, sebuah keputusan yang menjadi kewenangan pelatih kepala. Ia juga menegaskan bahwa pembicaraan tentang pemilihan mendatang masih terlalu dini, dan belum ada satu pun anggota yang meminta nasihatnya mengenai hal itu hingga kini, tetapi ia akan mengumumkan sikapnya terhadap para kandidat presiden klub pada waktu yang tepat.

Labib menutup pernyataannya dengan menegaskan tidak adanya keretakan dalam hubungan dengan dewan direksi Al Ahly, seraya menekankan bahwa ia tidak ingin mengulangi pengalaman merekrut pemain dari Benteng Merah, setelah ia melihat bahwa sebagian pemain yang berpindah di antara kedua klub tidak berhasil dalam pengalaman baru mereka. Di antara pengakuannya atas kesalahan susunan manajerial, pengakuannya atas utang baru, dan penilaiannya yang sederhana terhadap dewannya, pernyataan Labib datang untuk kembali membuka berkas rekam jejak kepemimpinannya atas Zamalek dan masa depan klub pada tahap mendatang.