Klub Manchester United menerima pemberitahuan resmi dari komite wasit profesional (Pro Ref) yang menegaskan bahwa gol kemenangan yang dicetak pemain Norwegia, Erling Haaland, untuk Manchester City dalam laga derби yang berlangsung hari ini di Old Trafford, seharusnya dianulir.

Bintang asal Norwegia itu memberikan kemenangan bagi Manchester City dengan skor 1-0 di Stadion "Old Trafford" setelah menempatkan bola ke gawang di tiang jauh.

Namun Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside, bergerak menuju bola saat bola melaju ke arah Haaland, dan mencoba memainkannya dengan kepala, sehingga menarik perhatian Lisandro Martinez dan Sene Lemmens.

Otoritas Premier League melalui situs resmi mengomentari gol ini dengan mengatakan: "Menit 59: Erling Haaland mencetak gol untuk memberikan keunggulan bagi Manchester City, tetapi asisten wasit mengangkat benderanya untuk menandakan bahwa pemain Norwegia itu berada dalam posisi offside".

Ditambahkan: "Teknologi asisten wasit video (VAR) meninjau keputusan wasit untuk tidak mengesahkan gol karena offside, dan memutuskan bahwa Haaland berada dalam posisi yang benar serta merekomendasikan agar gol tersebut disahkan".

Lanjutnya: "Teknologi asisten wasit video (VAR) juga menilai bahwa meskipun Enzo Fernandez berada dalam posisi offside, ia tidak memainkan bola".

Pernyataan komite wasit soal gol Haaland

Namun beberapa jam kemudiankomite wasit profesional (Pro Ref) yang dipimpin Howard Webb mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa intervensi Fernandez memang memengaruhi pertahanan Manchester United, sehingga gol tersebut seharusnya tidak disahkan.

Seorang juru bicara komite mengatakan: "Menyusul insiden yang terjadi dalam pertandingan Liga Primer Inggris pada hari Minggu antara Manchester United dan Manchester City di Old Trafford, kami ingin memberikan klarifikasi mengenai gol yang dicatatkan atas nama Erling Haaland".

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Ia menjelaskan: "Keputusan awal wasit di lapangan adalah adanya offside terhadap Erling Haaland, dan hal ini telah ditinjau melalui teknologi asisten wasit video (VAR) dan ternyata ia berada dalam posisi yang benar (tidak offside)".

Ia menambahkan: "Dalam serangan yang sama, dipastikan bahwa Enzo Fernandez tidak menyentuh bola, sehingga soal pengesahan pelanggaran offside menjadi kewenangan penilaian wasit; namun demikian, dalam kasus ini, asisten wasit video tidak menyadari kemungkinan pengaruh posisi Fernandez, dan seharusnya ia merekomendasikan peninjauan keputusan oleh wasit lapangan".

Ia melanjutkan: "Manchester United telah dihubungi malam ini untuk mengakui apa yang kami anggap sebagai kesalahan penilaian, dan akan dilakukan peninjauan terhadap insiden tersebut".

Perlu diketahui bahwa jaringan "Archivo VAR" asal Spanyol, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus perwasitan, menegaskan bahwa pengesahan gol tersebut merupakan sebuah lelucon perwasitan.

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