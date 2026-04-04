Pelatih Al-Wedad asal Prancis, Patrice Carteron, mengakui bahwa Al-Fath Rabat pantas memenangkan pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Pangeran Moulay Hassan, dalam laga tunda pekan ke-10 Liga Profesional "Inwi".

Cartieron mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan bahwa kekalahan tersebut "layak", sambil mencatat bahwa pertandingan berlangsung sulit sejak awal hingga peluit akhir, di tengah kondisi rumit yang dialami tim merah belakangan ini.

Pelatih asal Prancis itu menjelaskan: "Sejak beberapa hari terakhir, kami bersama staf teknis berusaha mencari solusi cepat untuk mengembalikan keseimbangan tim setelah tersingkir dari Piala Konfederasi, yang meninggalkan dampak psikologis besar pada para pemain. Kami mencoba menyiapkan skuad yang mampu bertahan, namun waktu tidak cukup untuk mengubah situasi."

Dia menambahkan: "Kami tidak menciptakan banyak peluang, dan kami kehilangan organisasi di sebagian besar pertandingan. Bahkan sesi latihan pun tidak selesai; karena setengah dari pemain tidak mampu menyelesaikannya karena kelelahan. Tim ini menderita secara fisik dan mental, tetapi saya tidak di sini untuk membenarkan kekalahan, melainkan untuk menemukan solusi cepat sebelum pertandingan berikutnya."

Al-Fath Rabat berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0, yang dicetak oleh Lamine Diakité pada menit ke-62, setelah babak pertama yang seimbang tanpa gol meskipun kedua tim berusaha keras.

Pertandingan ini juga diwarnai dengan cedera yang dialami pemain Hakim Ziyech, yang semakin menambah kesulitan bagi Wydad.

Carteron mencoba melakukan perubahan ofensif di babak kedua untuk mengembalikan keseimbangan, namun upayanya tidak membuahkan hasil, sehingga ia kalah dalam ujian resmi pertamanya bersama tim Merah.

Dengan hasil ini, perolehan poin Al-Wedad tetap di angka 29 di posisi ketiga, sementara Al-Fath Al-Riyadi menambah perolehan poinnya menjadi 18 dan naik ke posisi kedelapan, dalam kemenangan yang memperkuat posisinya di klasemen dan menambah tekanan pada Cartieron di awal perjalanannya bersama Al-Wedad.