Dalam sebuah pengakuan yang memicu perdebatan luas di sepak bola Inggris, kapten legendaris Chelsea, John Terry, mengungkap bahwa pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menggunakan metode-metode tidak lazim, hingga sampai pada tahap memperoleh rekaman video dari dalam latihan para pesaing, selama perjalanan Chelsea menuju gelar Premier League.

Jauh sebelum skandal mata-mata Southampton terhadap Middlesbrough dalam babak play-off Championship musim lalu, Chelsea sudah menerapkan apa yang bisa disebut sebagai "perang video" rahasia.

Detail-detail menarik ini diungkap oleh film dokumenter baru yang ditayangkan platform Netflix tentang era emas Mourinho di Stamford Bridge, yang menyoroti peran sentral analisis video dalam kesuksesan tim.

Orang yang bertanggung jawab atas urusan ini adalah Andre Villas-Boas, pria yang kemudian menjadi pelatih Chelsea dan Tottenham. Villas-Boas berkata tentang periode itu: "Itu bagaikan sebuah lompatan kualitatif dalam bidang analisis pertandingan."

Ia melanjutkan: "Tidak banyak orang yang melakukannya dengan level seperti yang kami lakukan saat itu. Itu terjadi di zaman pemutar cakram DVD kuno, yang kadang macet, dan Jose menghancurkan proyektor atau pemutar DVD karena begitu bersemangat!"

Cuplikan Bolton: "Serang Gallas"

Kejutan terbesar terjadi di salah satu sesi video persiapan sebelum menghadapi Bolton Wanderers yang dipimpin Sam Allardyce, yang dikenal dengan ketegasan taktiknya.

John Terry menceritakan apa yang terjadi dengan takjub hingga hari ini: "Kami sedang menonton video, dan tiba-tiba muncul Sam Allardyce dalam latihan Bolton sambil berkata: serang Gallas, dia tidak bagus dalam duel bola atas."

Ia melanjutkan: "Dia meludah dan berbicara dengan cara seperti itu melalui mikrofon. Rasanya seperti: astaga, siapa yang bisa mendapatkan cuplikan dari lapangan latihan seseorang? Sampai sekarang saya masih tidak tahu dari mana Mourinho mendapatkan cuplikan itu!"

Menurut Terry, cuplikan tersebut memberi Chelsea keunggulan mental dan taktik yang besar, sekaligus mencerminkan mentalitas Mourinho yang tidak membiarkan satu detail pun bergantung pada kebetulan demi meraih kemenangan.

"Saya rela keluar dalam peti mati demi dia"

Dokumenter itu tidak hanya mengungkap metode "The Special One", tetapi juga membeberkan besarnya loyalitas yang ia tanamkan dalam diri para pemainnya.

Terry mengakui bahwa ia siap mengorbankan segalanya demi pelatihnya. Ia mengenang bagaimana Mourinho pernah mengabaikannya di ruang perawatan karena cedera, dan responsnya adalah meminta suntikan pereda nyeri yang kuat untuk kembali berlatih seketika, meski fisioterapis menyebutnya "gila".

Terry mengucapkan kalimatnya yang terkenal: "Demi dia, saya akan mengerahkan segala yang saya miliki. Saya akan meninggalkan lapangan ini dalam peti mati demi dia."

Terry menegaskan bahwa Mourinho, meski memiliki citra keras di hadapan media, memiliki "sisi lembut" yang tidak dilihat banyak orang. Setiap hari Minggu, ia meminta para pemain membawa anak-anak mereka ke lapangan latihan, lalu bercanda dan bermain dengan mereka.

Selama lima setengah musim yang dijalani keduanya bersama dalam dua periode, Terry dan Frank Lampard membentuk tulang punggung pasukan Mourinho, pasukan yang dideskripsikan sang pelatih Portugal itu sebagai "yang berangkat ke medan pertempuran".

Terry menutup: "Ada sebuah foto trofi Premier League yang tergantung di ruang ganti. Sejak pertemuan pertama, kata-katanya sudah jelas: kita akan menghancurkan mereka. Kita akan memenangi liga. Kita akan merebut piala itu dari mereka tahun ini. Dan kami melakukannya."