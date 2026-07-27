Walid Regragui, mantan pelatih kepala timnas Maroko, mengungkap kisah di balik perjalanan bersejarahnya bersama Maroko di putaran final Piala Dunia 2022. Ia memaparkan tantangan yang dihadapinya sejak mengemban tanggung jawab beberapa bulan sebelum turnamen bergulir, ambisi yang menyertai timnas, hingga meraih pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola Maroko dan Afrika dengan menembus babak semifinal.

Regragui menegaskan bahwa timnas Maroko tidak memasuki gelaran Piala Dunia Qatar dengan tujuan sekadar tampil terhormat, melainkan meyakini kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar. Ia menyebut bahwa perubahan pola pikir adalah pencapaian terbesar yang diraih selama perjalanan bersejarah tersebut.

Regragui berkata, dalam pernyataan yang dikutip situs Maroko "El Botola": "Ketika Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menawari saya untuk melatih timnas, saya bilang bahwa saya tidak akan menerima tugas ini jika tujuannya hanya sekadar berpartisipasi. Maroko tidak boleh pergi ke Piala Dunia hanya untuk hadir, tetapi untuk menjadi tim yang mampu bersaing. Dan ketika saya melihat kualitas para pemain, saya yakin bahwa kami bisa meraih sesuatu yang besar."

Pelatih asal Maroko itu menjelaskan bahwa waktu yang sempit merupakan tantangan terbesar yang dihadapinya setelah mengemban tugas ini, karena ia hanya memiliki sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan diri menuju Piala Dunia. Ia berkata: "Kami harus memanggil kembali sejumlah pemain, membangun identitas tim, menyusun gagasan taktis, dan membentuk staf teknis, dan semua itu dalam waktu yang sangat singkat."

Titik awal dan menorehkan sejarah Afrika

Regragui menyebut bahwa laga pertama melawan Kroasia menjadi batu fondasi dalam perjalanan timnas Maroko. Ia menegaskan bahwa tidak kalah pada laga pembuka memberikan dorongan moral yang besar bagi para pemain.

Ia menambahkan: "Kami tahu bahwa tidak kalah pada laga pertama akan sangat penting. Setelah pertandingan itu, para pemain memperoleh kepercayaan diri yang besar, lalu datang kemenangan atas Belgia yang memberi kami keyakinan lebih besar akan kemampuan kami untuk melangkah jauh."

Regragui menegaskan bahwa lolos ke babak kedua bukanlah batas ambisi timnas Maroko, melainkan sekadar awal untuk meraih pencapaian yang lebih besar. Ia berkata: "Setelah lolos dari fase grup, saya bilang kepada para pemain bahwa sudah tiba saatnya menorehkan sejarah Maroko dengan menyingkirkan Spanyol. Dan setelah mengalahkannya, tujuan kami menjadi menorehkan sejarah Afrika dengan lolos ke semifinal atas Portugal."

Ia menambahkan: "Saya merasa bahwa kami sedang menjalani momen bersejarah, dan saya meminta para pemain untuk menyadari bahwa mereka mewakili sebuah generasi yang akan tetap dikenang oleh rakyat Maroko dan Afrika. Perasaan ini memberi kami kekuatan ekstra."

Awal dari sebuah proyek, bukan akhirnya

Regragui menekankan bahwa timnas Maroko tidak sekadar puas mencapai semifinal, melainkan memasuki laga melawan Prancis dengan ambisi lolos ke pertandingan final. Ia menjelaskan: "Setelah menyingkirkan Spanyol dan Portugal, kami tidak berpikir untuk berhenti. Kami benar-benar meyakini kemungkinan memenangi Piala Dunia, karena itulah kami memasuki laga melawan Prancis dengan ambisi yang sama."

Meski tersingkir dari Prancis, Regragui menegaskan bahwa apa yang diraih di Qatar merupakan titik balik yang sesungguhnya dalam sejarah sepak bola Maroko. Ia berkata: "Setelah kembali ke Maroko, kami mulai memikirkan apa yang kami butuhkan untuk menjadi tim yang secara berkelanjutan bersaing di level tertinggi, karena mencapai semifinal seharusnya menjadi awal, bukan akhir."

Regragui menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa dampak terbesar Piala Dunia Qatar bukanlah pencapaian olahraga semata, melainkan transformasi mental yang diciptakannya di dalam timnas dan di kalangan suporter Maroko.

Ia berkata: "Hal yang paling membuat saya bahagia adalah bahwa kami telah mengubah pola pikir para pemain dan suporter. Di masa lalu, berbicara tentang memenangi Piala Dunia terasa mustahil, sedangkan hari ini rakyat Maroko sudah meyakini bahwa timnas mereka mampu mewujudkan mimpi ini, dan inilah kemenangan terbesar bagi saya."