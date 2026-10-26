Jens Wiesing, pelatih Al-Ittihad, mengakui sulitnya kemenangan yang diraih timnya atas klub Uzbekistan, Neftchi Fergana, dengan skor 2-1, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Elite Asia, seraya menegaskan bahwa Al-Ittihad menghadapi lawan yang kuat dan mengalami sejumlah masalah selama babak pertama.

Wiesing mengatakan dalam konferensi pers seusai pertandingan bahwa Al-Ittihad mampu menyelesaikan laga dengan skor yang lebih baik, setelah menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Ia menjelaskan: "Ini adalah kemenangan yang sulit, kami menghadapi kesulitan di depan lawan yang kuat, dan kami mengalami beberapa masalah di babak pertama."

Pelatih Al-Ittihad itu menambahkan bahwa ia merasa puas dengan hasil ini, meskipun timnya menyia-nyiakan banyak peluang yang bisa saja membuat pertandingan lebih mudah, seraya menunjukkan bahwa yang terpenting pada akhirnya adalah meraih tiga poin dan keluar sebagai pemenang.

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Wiesing menyinggung kesalahan yang terjadi dalam pertandingan, menjelaskan bahwa kesalahan adalah hal yang mungkin terjadi dalam sepak bola, baik dari pihaknya maupun dari wasit, tetapi ia menekankan pentingnya reaksi tim setelah kebobolan, serta kemampuannya untuk bangkit dalam skor dan menyelesaikan laga untuk keuntungannya.

Pelatih Al-Ittihad itu menutup pernyataannya dengan menegaskan kegembiraannya yang besar atas kemenangan ini, meskipun ia mengakui bahwa timnya menyia-nyiakan banyak peluang yang jika dimanfaatkan akan menghindarkan Al-Ittihad dari perhitungan sulit pada menit-menit akhir pertandingan.

Al-Ittihad meraih kemenangan di masa injury time, lewat gol dari bintang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, melalui tendangan bebas langsung.