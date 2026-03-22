Pengakuan Mengejutkan dari Makinwa: "Lotito memaksaku membayar biaya operasi, dan sejak itu aku tak pernah melihat sepeser pun"





Stephen Makinwa, mantan pemain Lazio, memberikan wawancara panjang di mana ia menelusuri berbagai fase kariernya di Italia. Mantan penyerang asal Nigeria yang kini tinggal di Roma dan berprofesi sebagai agen pemain ini berbagi kisahnya kepada La Gazzetta dello Sport sambil mengenang momen-momen paling menakjubkan dan kontroversial dalam kariernya di Serie A. Ucapannya:









KEDATANGAN DI ITALIA DAN MISTERI PASAR TRANSFER – «Butuh waktu bagisaya untuk memahami Italia: pelatih datang ke lapangan dengan sepeda dan saya berpikir, “Mungkinkah dia begitu miskin?”. Di Afrika, orang yang tidak punya uang naik sepeda… Namun kami di tim Berretti merasa kuat, bahkan melawan tim utama: kami seperti kilat. Selama uji coba untuk Milan, saya mengikuti tes lari 100 meter: 10,3 detik, kalau tidak salah ingat. Dan di Como, dari satu hari ke hari berikutnya, saya mendapati diri saya menjadi pemain Genoa, yang baru saja dibeli oleh presiden saya, Preziosi, tapi harus tetap tinggal di sana. Hal seperti itu tidak pernah berjalan lancar.”





AKROBATIK – «Saya mulai sejak kecil, berlatih di tempat tidur ibu saya atau di pasir. Tapi Oba [Martins, red] melakukannya lebih banyak dari saya: dia lebih cepat, saya lebih elegan».









LOTITO – «Momen terburuk di Lazio? Secara teori, ya: karena masalah lututku. Saat itu aku dipinjamkan ke Reggina, butuh operasi pembersihan tulang rawan, dan dokter Lazio bertanya padaku: “Tapi siapa yang bayar?”. Saya, tercengang. Lalu dia menelepon Lotito dan setelah menutup telepon, dia berkata kepada saya: “Kamu bayar dulu biayanya, nanti presiden akan mengganti uangmu”. Saya tidak pernah melihat satu euro pun. Bisa dibilang klub bisa lebih melindungi saya, bahkan sebagai pribadi. Saat perkenalan tim, yang saya dengar hanyalah siulan: sangat menyakitkan. Lebih parah daripada saat di Conegliano saya mendengar bunyi pengunci pintu mobil jika saya berjalan di sampingnya, atau saat Aronica menyebut saya “bajingan” setelah sebuah benturan. Kemudian, sebagai rekan setim di Reggina, kami berdamai. Namun hingga hari ini, saya masih kesulitan untuk pergi ke Olimpico.”