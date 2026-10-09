Pengakuan mengejutkan dari Hadj Moussa soal gagalnya kepindahannya ke Al Ittihad

Pemain sayap Feyenoord asal Aljazair, Anis Hadj Moussa, membuka suara mengenai sikapnya terhadap gagalnya kepindahannya ke Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas lalu, seraya menegaskan bahwa ia merasa bahagia di klubnya saat ini, meskipun ada ketertarikan serius yang ditunjukkan "Al-Ameed" untuk mendapatkan jasanya sebelum negosiasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu.

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Al-Ittihad sebelumnya telah bergerak untuk merekrut Hadj Moussa dan menawarkan tawaran finansial yang menggiurkan, tetapi negosiasi tidak berakhir dengan tercapainya kesepakatan dengan Feyenoord, sehingga pemain Aljazair itu tetap bertahan bersama tim Belanda tersebut, di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya hingga penutupan bursa transfer musim panas di Belanda.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah "Voetbal International", Hadj Moussa berbicara tentang gagalnya transfer tersebut, menjelaskan bahwa ia tidak merasa menyesal tetap bertahan di Feyenoord, dan menyikapi apa yang terjadi sebagai hal yang wajar yang bisa dihadapi oleh pemain sepak bola mana pun sepanjang kariernya sebagai profesional.

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Pemain Aljazair itu berkata: "Saya sangat bahagia, seperti yang saya katakan. Hal-hal seperti ini bisa dialami oleh pemain sepak bola mana pun. Pada akhirnya, saya bertahan, dan saya sangat senang dengan itu."

Dampak dari negosiasi tersebut sempat tercermin pada posisi Hadj Moussa di Feyenoord, di mana ia absen pada laga melawan NEC, setelah Giovanni van Bronckhorst menilai bahwa ia belum cukup siap secara mental untuk tampil. Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa pemain tersebut terlambat pada hari pertandingan, termasuk ke dalam situasi yang menyertai absennya.

Meski demikian, Van Bronckhorst tetap memuji potensi pemain sayap Aljazair itu, dan menyebutnya sebagai "seniman", merujuk pada keterampilan dan kemampuannya untuk menampilkan sentuhan-sentuhan artistik yang istimewa di dalam lapangan, sesuatu yang disambut baik oleh sang pemain.

Hadj Moussa menanggapi pujian sang pelatih dengan berkata: "Saya senang pemain hebat seperti dia mengatakan hal ini, dan saya sangat senang dengan itu," seraya menegaskan tekadnya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Feyenoord, setelah upaya kepindahannya ke Al-Ittihad berakhir tanpa kesepakatan antara kedua klub.