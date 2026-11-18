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Bintang Real Madrid dan timnas Brasil, Vinicius Junior, membuka sendiri pintu kritik terhadap dirinya setelah membuat pengakuan mengejutkan soal kebugaran fisik dan kebiasaannya di luar lapangan. Pengakuan itu datang pada waktu yang cukup sensitif bagi winger Real Madrid tersebut, yang tengah menghadapi persaingan makin ketat untuk tempat di susunan pemain inti. Hal ini membuat ucapannya bergema lebih luas, terutama di kalangan Madridista.

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Bintang asal Brasil itu berbicara kepada media pada Senin, jelang laga timnasnya melawan Singapura, dan mengakui bahwa selama liburan musim panas ia tidak menjaga kondisi fisiknya serta tidak menjalankan pola makan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini memicu reaksi keras. Jurnalis Spanyol Tomás Roncero menjadi salah satu pengkritik paling vokal atas ucapan Vinicius. Ia tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap pengakuan sang pemain saat tampil dalam acara "El Chiringuito", dan menilai apa yang diungkapkan Vinicius tidak sejalan dengan tuntutan profesionalisme di klub sebesar Real Madrid, juga dengan status yang disandang penyerang Brasil itu di dalam tim.

"Ini tidak bisa diterima," ujar Roncero dengan nada tajam, sebelum menambahkan penilaian yang lebih keras: "Itu perilaku pemain yang sangat tidak profesional," seperti dikutip dari El Desmarque.

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Keberatan jurnalis Spanyol itu sebenarnya tidak tertuju pada pengakuan sang pemain atas kesalahannya. Ia bahkan menyatakan menghargai kejujuran Vinicius. Namun, menurutnya, mengakui perilaku yang memengaruhi persiapan musim tidak membebaskan pemain dari tanggung jawab, terlebih karena persaingan di level tertinggi menuntut komitmen yang konsisten dan tidak terbatas pada sesi latihan serta pertandingan resmi.

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Kritik Roncero bukan satu-satunya dalam acara tersebut. Maria Trisak menegaskan bahwa sang pemain datang "dengan kelebihan berat badan" sebelum dimulainya masa persiapan musim pada Agustus, sementara Cristóbal Soria menyebut pengakuan itu "sangat serius". Pembawa acara, Pedrerol, bahkan sudah membuka siaran dengan menuding penyerang asal Brasil tersebut.

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Kritik ini menarik perhatian, terutama karena perdebatan soal perilaku Vinicius justru datang dari para jurnalis yang dikenal sangat dekat dengan Real Madrid.

Vinicius sendiri tampak yakin bisa kembali ke performa terbaiknya. Dalam konferensi pers yang menuai polemik itu, ia berkata: "Musim lalu, saya hanya mencetak 5 gol sampai Desember, lalu saya menutup musim dengan lebih dari 20 gol." Namun, kali ini tantangannya akan lebih berat setelah ia kembali dari skorsing. Ia harus kembali memperebutkan tempat inti dalam skuad asuhan pelatih Mourinho, khususnya untuk mengungguli Yan Diomande, yang tampil gemilang selama ia absen dan kini menjadi sosok tak tergantikan di lini serang Los Blancos.

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