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FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional, menuntaskan perdebatan yang mencuat seputar kebenaran pemecahan rekor yang dilakukan Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, atas rekor sang legenda Hossam Hassan sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Mesir, setelah dwigolnya ke gawang Malawi.

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Salah memicu kontroversi besar dalam beberapa jam terakhir, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak timnas Mesir atas Malawi dengan skor 5-0, pada Jumat malam kemarin, di Stadion Kairo, dalam laga pekan ketiga Grup Dua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Bola Berpihak pada Salah Setelah Perjuangan

Bintang Trabzonspor Turki itu mengalami nasib sial di depan gawang Malawi sepanjang 84 menit sejak kick-off, setelah melepaskan lebih dari satu tembakan, namun lini belakang dan kiper tim tamu berhasil menggagalkannya.

Namun bola akhirnya berpihak pada Salah pada menit-menit terakhir, ketika ia berhasil mencetak gol keempat bagi timnas Mesir enam menit sebelum berakhirnya waktu normal, melalui sundulan kepala memanfaatkan umpan silang matang yang dikirim pemain pengganti Ibrahim Adel.

Pada masa injury time, penyerang muda Hamza Abdelkarim mendapatkan tendangan penalti setelah dilanggar oleh kiper, dan Salah yang menjadi eksekutor mengubahnya menjadi gol kelima dengan cara "panenka".

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Dua Gol yang Mengakhiri Puasa Salah

Dengan dua gol ini, Salah mengakhiri puasa golnya bersama timnas Mesir, yang berlangsung selama empat pertandingan, sejak ia mencetak gol ke gawang Selandia Baru pada pekan kedua fase grup Piala Dunia 2026.

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Kapten Mesir itu gagal mencetak gol melawan Iran, Australia, dan Argentina di Piala Dunia, kemudian melawan Angola pada laga pembuka kualifikasi Piala Afrika.

Di sisi lain, Salah tidak tampil dalam kemenangan besar atas Sudan Selatan dengan skor 5-0 pada pekan kedua kualifikasi.

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Selebrasi Salah Membuka Pintu Kontroversi

Usai dua golnya ke gawang Malawi, kontroversi kembali mencuat seputar jumlah sebenarnya gol internasional Mohamed Salah, terutama dengan kemungkinan ia memecahkan rekor Hossam Hassan, pelatih sebelumnya yang dipecat dari jabatannya pekan lalu, yang mencetak 69 gol dengan seragam timnas Mesir selama periode antara 1985 dan 2006.

Salah mendapat sambutan dari rekan-rekan setimnya usai peluit panjang dibunyikan, dalam pemandangan yang memberi kesan kepada semua orang bahwa para pemain timnas merayakan pemecahan rekor Hossam Hassan oleh kapten mereka, yang namanya belakangan ini dikaitkan dengan spekulasi mengenai adanya perselisihan dengan Salah, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa perselisihan ini termasuk salah satu penyebab pemecatan pelatih dari jabatannya.

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Hal itu tidak berhenti pada selebrasi para pemain, karena Salah membagikan fotonya melalui platform media sosial, sambil memegang kertas bertuliskan angka "70", dalam isyarat jelas tentang keyakinannya bahwa ia telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Mesir.

Sumber Statistik Mencatat 70 Gol untuk Salah

Usai pertandingan, beberapa sumber statistik terkemuka, di antaranya jaringan "Stats Foot" asal Prancis, memastikan bahwa Salah memang telah mencapai 70 gol internasional, dan dengan demikian berhasil memecahkan rekor Hossam Hassan.

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Namun sumber statistik lain, terutama jaringan "Transfermarkt", menyebutkan bahwa koleksi gol Salah hanya mencapai 68 gol.

Pertandingan Swaziland di Balik Asal Mula Krisis

Asal mula kontroversi ini kembali ke tahun 2013, di awal perjalanan internasional Salah, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan besar timnas Mesir atas Swaziland dengan skor 10-0 dalam laga persahabatan.

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Saat itu muncul perdebatan mengenai apakah Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" telah mengakui pertandingan tersebut dalam agenda internasionalnya, terutama karena pelatih terdahulu Bob Bradley melakukan 10 pergantian pemain selama laga, jumlah yang melebihi batas yang diizinkan dalam pertandingan internasional resmi.

Pertandingan itu tidak muncul dalam daftar pertandingan timnas Mesir yang dipublikasikan di situs resmi "FIFA", yang memperkuat kemungkinan tidak diperhitungkannya laga tersebut, dan dengan demikian dikeluarkannya dua gol Salah dari koleksi internasionalnya.

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Laporan "FIFA" Menambah Kebingungan

Namun "FIFA" sendiri menambah tajamnya perdebatan seputar koleksi gol internasional Salah, setelah situs resminya menerbitkan laporan tentang gol-gol terbaik kapten timnas Mesir, usai golnya yang terakhir ke gawang Selandia Baru pada Piala Dunia.

Laporan itu saat itu mengungkapkan bahwa Salah mencapai 68 gol internasional, angka yang dijadikan sandaran oleh sebagian sumber sebagai bukti bahwa pemain itu telah mencapai 70 gol setelah dua golnya ke gawang Malawi, dan dengan demikian melampaui rekor Hossam Hassan yang berjumlah 69 gol.

Fifa.com

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"FIFA" Mundur dan Mengoreksi Angka

Seiring meningkatnya perdebatan dalam beberapa jam terakhir, "FIFA" kembali mengoreksi apa yang tercantum dalam laporan yang diterbitkan usai pertandingan Selandia Baru, mengakui adanya kesalahan dalam koleksi gol tersebut.

Situs resmi federasi internasional mengubah jumlah gol Salah dalam laporan dari 68 menjadi 66 gol, yang berarti total koleksi pemain itu setelah dua golnya ke gawang Malawi menjadi 68 gol, bukan 70.

Fifa.com

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Dengan demikian, "FIFA" menyelesaikan perdebatan itu dengan memenangkan tetap bertahannya rekor Hossam Hassan sebagai pencetak gol terbaik dalam sejarah timnas Mesir, setelah memastikan bahwa Salah belum memecahkan rekor tersebut hingga saat ini.

Salah di Hadapan Peluang Baru untuk Memecahkan Rekor Hossam Hassan

Meski begitu, Salah tidak perlu menunggu lama untuk menyamai atau memecahkan rekor Hossam Hassan, karena timnas Mesir akan kembali menghadapi timnas Malawi pada Selasa mendatang, di kandang lawan, dalam laga pekan keempat kualifikasi.

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Salah hanya membutuhkan satu gol saja untuk menyamai rekor Hossam Hassan yang berjumlah 69 gol, sementara ia akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Mesir secara tunggal jika mencetak dua gol.

Pemecahan rekor tersebut, jika terjadi, akan memiliki simbolisme khusus di tengah krisis yang melibatkan kapten timnas dengan pelatih sebelumnya, yang dipecat dari jabatannya meski telah meraih pencapaian lolos ke Piala Dunia 2026, di tengah spekulasi mengenai campur tangan Salah dalam keputusan pemecatannya.

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Bagaimana Perselisihan antara Salah dan Hossam Hassan Bermula?

Hossam Hassan sebelumnya menarik keluar Salah setelah 60 menit berjalan pada pertandingan melawan Angola di laga pembuka kualifikasi Piala Afrika, keputusan yang memicu kemarahan bintang Trabzonspor itu.

Kemudian, muncul laporan media yang menyebutkan sang pelatih melontarkan hinaan kepada para pemain timnas di dalam ruang ganti pada jeda babak, yang menambah kemarahan kapten Mesir.

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Setelah itu, Salah meninggalkan pemusatan latihan timnas Mesir, dan tidak ikut bepergian bersama tim untuk menjalani pertandingan berikutnya melawan Sudan Selatan, langkah yang memperkuat kabar yang beredar seputar adanya perselisihan antara kedua pihak.

Upaya untuk Meredakan Krisis sebelum Pemecatan Hossam Hassan

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Dalam upaya meredakan suasana antara Salah dan Hossam Hassan, Hani Abu Rida, ketua Federasi Sepak Bola Mesir, pergi ke Turki.

Namun sang pelatih menolak untuk bepergian, sebelum krisis kemudian berkembang dan berakhir dengan pemecatannya dari jabatan.