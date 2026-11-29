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Jude Bellingham, bintang Real Madrid, akhirnya buka suara lewat pernyataan yang diunggah di aplikasi pribadinya, menyusul kontroversi dalam laga Los Blancos melawan Deportivo Alaves.

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Menurut harian Sport, gelandang asal Inggris itu menyampaikan versinya terkait insiden yang awalnya berbuah penalti untuknya, sebelum wasit membatalkan keputusan tersebut setelah intervensi VAR.

Jude Bellingham juga menyinggung kartu merah yang diterimanya, yang membuatnya tidak bisa tampil pada laga LaLiga berikutnya melawan Real Sociedad.

Pemain Real Madrid itu mengakui tanggung jawabnya atas kartu merah tersebut, tetapi di saat yang sama tetap bersikukuh bahwa ada kontak saat ia berduel dengan bek Alaves.

Bellingham menjelaskan sudut pandangnya, sembari mempertanyakan mengapa wasit tidak bisa melihat salah satu sudut tayangan saat meninjau insiden itu.

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Dalam pesannya, pemain asal Inggris itu mengatakan, "Saya sangat sedih dengan hasil pertandingan kemarin, dan saya merasa telah merampas peluang nyata tim untuk mencoba bangkit di menit-menit tersisa setelah saya diusir keluar."

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Ia melanjutkan, "Terkait insiden itu, saya 100% yakin ada kontak di lutut dan paha saya, dan menurut saya, kamera yang merekam momen itu dari belakang membuktikannya."

Ia menegaskan, "Saya tidak sepenuhnya mengerti mengapa mereka tidak menunjukkan sudut kamera itu kepada wasit. Mungkin setelah melihat tayangan tersebut, wasit tetap akan menilai ada kontak, tetapi tidak cukup untuk dihadiahi penalti, dan itu akan menjadi keputusan yang masuk akal."

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Ia menambahkan, "Namun, kecil kemungkinan ia akan memberi saya kartu kuning kedua karena simulasi, yang membuat saya absen di laga penting pekan ini melawan Real Sociedad."

Ia menekankan, "Saya hanya ingin menyampaikan sudut pandang saya, tanpa niat menyalahkan siapa pun atau membuat keributan. Saya bertanggung jawab penuh karena terlibat dalam dua situasi konyol yang berujung kartu merah."

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Ia menutup, "Masih banyak poin yang bisa diraih di LaLiga meski ada sandungan ini, dan saya yakin tim akan kembali ke jalur yang benar."

Kehilangan Berarti bagi Real Madrid

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Real Madrid tersandung saat menghadapi Alaves pada waktu yang tidak terduga, dan kini harus melalui serangkaian laga berat.

Tim asuhan Mourinho harus menghadapi Real Sociedad, Athletic Bilbao, dan Arsenal dalam tiga laga tandang beruntun, dengan segala kesulitan yang menyertainya.

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Pelatih asal Portugal itu tidak bisa mengandalkan Jude Bellingham pada laga pertama di San Sebastian karena kartu merah yang diterimanya melawan Alaves, meski sikap Real Madrid soal pengajuan banding atas keputusan tersebut belum dipastikan.

Absennya pemain asal Inggris itu menjadi pukulan berat bagi Los Blancos, terlebih ia merupakan salah satu pemain paling bersinar di tim dalam beberapa waktu terakhir.