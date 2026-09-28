Alessandro Bastoni mengakui bahwa dirinya "berutang kepada rakyat Italia", setelah pada Senin malam ia berkontribusi dalam kemenangan Italia atas Turki 4-1, di Bursa, dalam laga pekan kedua Grup Pertama, di UEFA Nations League.

Bastoni yang kembali ke skuad utama hari ini, setelah larangan bertandingnya berakhir menyusul kartu merah dalam laga mengejutkan melawan Bosnia di mana mereka gagal dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia, berharap golnya ke gawang Turki dapat membantu mengangkat mereka dari "dasar klasemen".

Forum Kooora









Bastoni menambahkan kepada Rai Sport: "Sudah pasti pikiranku kembali ke (malam play-off itu). Aku akan berutang kepada rakyat Italia selama empat tahun ke depan. Ketika aku menghadapi situasi sulit, aku tidak mencari apa pun selain keluar dari situasi itu dengan kepala tegak dan memikul tanggung jawabku".

Menurut yang dilaporkan situs Football Italia, bintang Inter Milan itu melanjutkan: "Kami telah melewati masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kami ingin bangkit kembali".

Baca juga: Lolos dari mimpi buruk Amorim dan Ten Hag, satu hal yang menunda pemecatan Carrick

Ia melanjutkan: "Yang kami minta hanyalah sedikit keseimbangan dan kesabaran dalam menilai timnas ini, di mana terdapat banyak pemain muda yang ingin belajar".

Bastoni menambahkan: "Aku rasa ini soal sikap, karena tidak mudah di Italia untuk hidup berdampingan dengan media sosial, ketika kamu mendengar segala macam hal dikatakan kepadamu. Karena itu aku meminta para suporter untuk mengarahkan kecaman kepada mereka yang lebih tua dan lebih sadar, bukan kepada pemain muda".

Bastoni menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami secara umum masih tim muda, kami memiliki kualitas dan kami ingin membuktikan apa yang bisa kami lakukan".

Ia mengingatkan soal jebakan yang biasa terjadi: "Kami tidak boleh terlalu berlebihan dalam antusiasme sekarang, karena kami juga melakukan itu setelah beberapa keberhasilan tahun lalu, lalu terjadilah apa yang terjadi. Tetapi setidaknya bagus untuk merasa bahagia dari waktu ke waktu".