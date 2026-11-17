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Seksi Kedua Pengadilan Provinsi Asturias menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang suporter atas dakwaan kejahatan kebencian, setelah ia melontarkan gestur dan suara rasis dari tribune kepada bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe.

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Peristiwa itu terjadi dalam pertandingan antara Real Oviedo dan Real Madrid yang digelar pada 24 Agustus 2025, dalam kerangka upaya memberantas rasisme di sepak bola Spanyol.

Menurut laporan harian Spanyol "Marca", terdakwa mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan, ditambah denda selama 6 bulan sebesar 8 euro per hari, serta larangan selama 3 tahun 11 bulan untuk menjalankan profesi atau pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, olahraga, maupun kegiatan rekreasi.

Bukti yang diajukan LaLiga menjadi salah satu elemen kunci dalam penyelesaian kasus ini. LaLiga yang mengajukan laporan, sebelum Real Madrid kemudian ikut bergabung.

Bukti tersebut mencakup laporan teknis analisis gerak bibir, yang membantu membuktikan ucapan dan gestur rasis yang dilontarkan sang suporter kepada penyerang asal Prancis itu selama pertandingan.

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Pihak penuntut juga berhasil mengaitkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dengan sejumlah langkah yang telah disetujui terdakwa, di antaranya larangan memasuki stadion-stadion LaLiga dan larangan mendekati Kylian Mbappe.

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Putusan Ke-12

Dengan putusan ini, jumlah vonis bersalah yang berhasil diraih LaLiga dalam kasus rasisme terkait sepak bola Spanyol bertambah menjadi 12 dalam dua tahun terakhir.

LaLiga menganggap putusan ini sebagai bukti baru penerapan strategi tanpa toleransi sama sekali terhadap segala bentuk perilaku diskriminatif di stadion, sekaligus komitmennya dalam membela nilai-nilai saling menghormati dan kesetaraan dalam olahraga.

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Dari 12 putusan tersebut, lima di antaranya berkaitan dengan insiden yang menimpa Vinicius Junior, yang kini menjadi simbol paling menonjol dalam perlawanan terhadap rasisme di sepak bola Spanyol.

Daftar ini bermula pada Juni 2024, ketika vonis pertama dari jenis ini di Spanyol dijatuhkan kepada tiga suporter Valencia setelah mereka melontarkan hinaan rasis kepada Vinicius Junior di Stadion Mestalla. Setelah itu, putusan serupa meluas hingga mencakup sejumlah pemain dan klub di berbagai divisi.