Perdebatan di Real Madrid kini tak lagi berkisar seputar transfer yang diincar tim dan susunan pemain yang diperkirakan untuk musim baru, melainkan telah beralih ke hal yang jauh lebih serius: kebebasan berpendapat di dalam dinding klub Los Blancos, yang belakangan disebut-sebut telah dibatasi secara signifikan.

Pengacara Spanyol César Romero de la Osa Martínez meledakkan bom hukum setelah menelaah aturan disiplin sosial baru yang dipublikasikan Real Madrid di situs resminya, menggambarkannya sebagai aturan yang menegakkan sistem pengawasan tanpa preseden yang memungkinkan klub menghukum para anggotanya dan pemegang tiket terusannya atas pendapat pribadi mereka, bahkan di luar stadion.

Dalam kecamannya yang dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol "Sport", Romero merujuk pada dua pasal kontroversial dalam aturan tersebut. Pasal 9.7 menganggap "ketidakhormatan dan/atau penghinaan, melalui tindakan, gerakan, atau ucapan, terhadap perwakilan klub" sebagai pelanggaran berat, sementara Pasal 10.18 melangkah lebih jauh dengan menghukum "setiap tindakan dan/atau pernyataan lisan dan/atau tertulis yang dapat merusak rasa hormat, martabat, dan citra klub dan/atau orang-orang yang membentuknya".

Sang pengacara berpandangan bahwa perumusan yang longgar ini membuka pintu bagi penindasan atas pendapat yang dijamin oleh Konstitusi Spanyol dengan dalih melindungi citra klub, sembari menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mencapai taraf pencemaran nama baik seharusnya ditangani di pengadilan dan kepolisian, bukan oleh komite disipliner internal yang dibentuk oleh sebuah klub sepak bola.

"Inkuisisi sosial"

Romero tidak berhenti sampai di situ, bahkan ia menggambarkan mekanisme baru yang memberi komite disipliner klub kewenangan untuk mengawasi apa yang ditulis para anggota di media sosial dan menjatuhkan tindakan pencegahan terhadap mereka, sebagai "inkuisisi sosial".

Ia memperingatkan bahwa seorang anggota bisa kehilangan keanggotaannya selama bertahun-tahun hanya karena mengkritik dewan direksi atau presiden klub, yang ia nilai sebagai "pelanggaran nyata terhadap hukum" dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan sistem hukum Spanyol, seperti asas praduga tak bersalah serta prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Romero berkata dengan nada tajam: "Masyarakat yang maju dan demokratis tidak boleh membiarkan mereka yang mengelola tim sepak bola membungkam pendapat para pendukungnya," seraya membandingkan praktik-praktik ini dengan mekanisme pengawasan dalam rezim otoriter.

Seruan kepada negara

Sang pengacara menyampaikan seruan resmi kepada Kementerian Pendidikan, Dewan Tinggi Olahraga, dan Liga Spanyol untuk turun tangan segera guna mencegah klub-klub mengadopsi aturan internal yang ia sebut "sewenang-wenang dan ilegal".

Ia juga menuntut Badan Perlindungan Data Spanyol untuk membuka penyelidikan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan analisis pendapat pribadi para pendukung, sembari mempertanyakan sejauh mana legalitas pelacakan data mereka tanpa izin yang jelas.

Romero menutup pernyataannya dengan pesan langsung kepada manajemen Real Madrid: "Jika saya melakukan kejahatan, laporkanlah saya, tetapi mereka tidak berhak merampas hak saya untuk mengungkapkan pendapat. Hak dan kebebasan konstitusional tidak boleh dibatasi dari tribun VIP di stadion."