Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) tegas menolak Willem II setelah proses yang berlangsung bertahun-tahun

Tribunal olahraga CAS pada Senin mengeluarkan putusan dalam perkara yang diajukan Willem II terhadap klub Spanyol CD Mirandés. Perkara ini menyangkut kompensasi pembinaan untuk Nikolaos Michelis yang belum dibayar Mirandés, seperti dilaporkan Voetbal International.

Michelis tampil dalam 13 pertandingan untuk klub asal Tilburg itu pada 2021. Bek asal Yunani tersebut datang dengan status pinjaman dari AC Milan pada tahun itu, tetapi gagal meyakinkan.

Setelah masa peminjamannya di Belanda berakhir, AC Milan membiarkannya bergabung dengan Mirandés tanpa biaya transfer. Karena pada tahun itu Willem II dikelola dengan cukup kacau di tingkat manajemen (antara lain direktur teknik Joris Mathijsen diberhentikan).

Setelah Michelis pindah ke Mirandés, Willem II memiliki waktu dua tahun untuk mengajukan klaim sebesar 60.000 euro. Namun, klub itu mengajukannya terlambat satu hari sehingga FIFA tidak memproses klaim tersebut.

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Willem II kemudian membawa perkara itu ke tribunal olahraga. Setelah proses panjang yang berlarut-larut, tribunal tersebut mencapai kesimpulan yang sama dengan FIFA: Willem II tidak berhak atas 60.000 euro itu.

Michelis saat ini bermain di level tertinggi di Portugal. Bek tengah itu menjadi pemain inti Academico Viseu, yang berada di posisi keenam Liga Portugal.