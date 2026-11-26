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Juan de Dios Crespo, pengacara asal Spanyol yang membela Federasi Sepak Bola Senegal di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), menegaskan bahwa peluang Maroko untuk membatalkan keputusan yang memberikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Senegal sangat kecil. Ia pun menepis kemungkinan sang juara kembali berganti.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga sebelumnya secara resmi memberikan gelar kepada Senegal pada 24 November , setelah menerima banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang menetapkan Maroko sebagai pemenang laga final karena para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama beberapa menit.

Saat tampil dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER", Crespo menjelaskan bahwa peluang Maroko untuk berhasil menggugat keputusan tersebut nyaris tidak ada. "Gugatan semacam ini sangat jarang berhasil. Kemungkinan situasi berubah menguntungkan Maroko hanya 0,00001%. Saya tidak bisa mengatakan itu mustahil, tetapi secara praktis hampir mustahil," ujarnya.

Sementara itu, media Prancis "Foot Mercato" menilai pernyataan pengacara asal Spanyol tersebut mengandung sindiran terhadap pihak Maroko.

Sang pengacara mengenang awal dirinya menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya yakin keputusan pertama yang memberikan gelar kepada Maroko dapat dibatalkan, setelah bergabung dengan tim pembela Senegal pada Februari lalu.

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"Saya ditunjuk pada Februari, dan pada Maret kami menggelar konferensi pers di Paris yang dihadiri media dari berbagai penjuru dunia. Hal pertama yang saya katakan adalah bahwa keputusan itu konyol dan menggelikan, serta akan berubah apa pun yang terjadi," kata Crespo.

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Sang pengacara juga mengungkap cerita di balik penunjukannya sebagai pembela Senegal. Ia menyebut relasinya di lingkungan olahraga Senegal berperan dalam dirinya mendapatkan tugas tersebut, sebelum ia menerima telepon dari seorang pengacara asal Maroko hanya dua hari setelah penunjukannya.

"Para pejabat Senegal menghubungi saya karena relasi saya di sana. Dua hari kemudian, seorang teman asal Maroko yang bekerja sebagai pengacara olahraga menghubungi saya dan mengatakan bahwa federasi Maroko sedang mencari pengacara. Namun, saya mengatakan kepadanya bahwa bekerja sama dengan mereka mustahil karena saya sudah berada di pihak lain dalam kasus ini," tambahnya.

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Crespo juga menyinggung sikap para pemain Maroko dalam laga final. Menurutnya, kegigihan mereka untuk tetap berada di lapangan menjadi faktor penentu jalannya peristiwa, terutama setelah pertandingan dilanjutkan begitu para pemain Senegal kembali.

Ia menjelaskan bahwa Maroko sebenarnya bisa memastikan gelar seandainya menolak pertandingan dilanjutkan, atau seandainya Brahim Diaz tidak maju untuk mengeksekusi penalti. Ia menambahkan bahwa tim nasional Maroko justru memilih mempertahankan peluang untuk memenangi pertandingan alih-alih menganggap gelar sudah pasti berada di tangan.