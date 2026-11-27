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Pengacara asal Spanyol Juan de Dios Crespo, yang membela timnas Senegal di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), mengatakan keputusan timnas Maroko untuk tetap bermain setelah final Piala Afrika 2025 sempat terhenti menjadi faktor penentu kembalinya gelar juara ke tangan Senegal.

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Crespo menambahkan, seandainya timnas Maroko menolak melanjutkan pertandingan, mereka akan keluar sebagai juara dengan skor 3-0.

Menurut Crespo, langkah tersebut menegaskan bahwa pertandingan tetap berada di bawah otoritas wasit dan berakhir sesuai keputusannya, sekaligus melemahkan dasar hukum protes Maroko selanjutnya terkait penarikan diri Senegal. Ia menyebut sejak awal sudah melihat kasus ini berpeluang dimenangkan, meski mengakui bahwa kekalahan Senegal di Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sempat menimbulkan sejumlah keraguan.

Crespo mengatakan kepada kantor berita Spanyol EFE: "Sejak awal saya melihat kasus ini bisa dimenangkan. Memang tidak sepenuhnya jelas, tetapi saya memahami bahwa Peraturan Permainan yang dikeluarkan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional berada di atas regulasi turnamen." Ia menilai putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga membenarkan penafsiran tersebut.

Pengadilan menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal dan membatalkan keputusan Komite Banding CAF, yang sebelumnya menyatakan Senegal kalah karena menarik diri dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko.

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Dengan demikian, pengadilan memberlakukan kembali keputusan awal Komite Disiplin CAF dan mengesahkan hasil yang tercipta di lapangan, yakni kemenangan Senegal 1-0.

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Crespo menilai keputusan Maroko untuk kembali ke lapangan dan bersiap mengeksekusi penalti merupakan faktor penentu dalam kasus ini.

Ia mengatakan: "Seandainya Maroko menyatakan tidak ingin mengeksekusi penalti dan tidak ingin melanjutkan pertandingan, wasit akan meniup peluit akhir dan mereka memenangi turnamen dengan skor 3-0. Tidak lebih dari itu."

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Ia menambahkan: "Kunci dari semuanya adalah Maroko kembali ke lapangan. Seandainya mereka tidak kembali, situasinya akan lebih sulit bagi Senegal, bahkan mungkin mustahil."

Sang pengacara menjelaskan bahwa dasar hukum putusan tersebut bertumpu pada Pasal 5 Peraturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, yang memberikan wewenang kepada wasit untuk memimpin dan mengakhiri pertandingan. Ia menegaskan aturan tersebut berlaku pada saat kejadian, dan keputusan wasit terkait jalannya permainan serta hasil pertandingan termasuk dalam kewenangannya.

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Ia mengatakan: "Wasitlah yang menentukan kapan pertandingan dimulai dan berakhir, titik."

Dalam konteks ini, Crespo berpegang pada prinsip "keputusan di lapangan permainan", yang melindungi keputusan wasit selama pertandingan agar tidak ditinjau ulang di kemudian hari, kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat luar biasa.

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Menurut penafsiran sang pengacara, Pengadilan Arbitrase Olahraga menilai wasit bertindak sesuai kewenangannya ketika mengizinkan pertandingan dilanjutkan pada menit ke-109, setelah kedua tim kembali ke lapangan dan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan laga. Pengadilan juga tidak menganggap keputusan wasit tersebut sewenang-wenang atau dipengaruhi faktor eksternal.

Crespo berpendapat bahwa perlindungan terhadap keputusan wasit terkait jalannya pertandingan nyaris mutlak, meski ia mengakui adanya pengecualian, seperti kesalahan dalam menentukan identitas pemain yang layak menerima kartu.

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Namun, ia menegaskan bahwa badan disiplin tidak berwenang mengubah hasil pertandingan yang sudah selesai hanya karena tidak sependapat dengan keputusan wasit yang diambil di lapangan.

Terkait Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika, yang dijadikan dasar oleh Maroko untuk menuntut agar Senegal dinyatakan mundur dan kalah, sang pengacara menilai kedua pasal tersebut tidak berlaku dalam kasus ini, karena wasit tidak menghentikan pertandingan secara permanen, melainkan mengizinkannya dilanjutkan hingga selesai.

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Crespo juga menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) belakangan mengubah regulasi disiplinnya, sehingga tim yang meninggalkan lapangan, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dinyatakan kalah.

Ia mengatakan: "Saya rasa kasus Senegal dan Maroko inilah yang mendorong perubahan aturan tersebut." Ia juga menyebut bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga diambil secara bulat oleh ketiga anggota panel arbitrase.