Patrick Kabou, salah satu anggota tim pembela Senegal, menyatakan optimisme besar terkait peluang negaranya memenangkan banding yang diajukan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", dalam sengketa dengan Maroko mengenai gelar Piala Afrika 2025, dengan menegaskan bahwa kualitas tim pembela serta argumen hukum yang diajukan memberi Senegal alasan kuat untuk berharap keluarnya keputusan yang menguntungkan.

Kabou merupakan bagian dari tim pembela Senegal yang menghadiri sidang "CAS", bersama dua rekannya, Seydou Diagne dan Aliou Fall.

Pernyataan Kabou, yang berprofesi sebagai pengacara sekaligus dosen peneliti, disampaikan dalam wawancara dengan radio dan televisi Senegal "RTS", seusai sidang yang digelar kemarin lusa, Kamis, di kota Lausanne, Swiss, sembari menanti keputusan majelis arbitrase mengenai banding Senegal atas keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" yang memberikan gelar kepada Maroko.

Kabou menjelaskan, sebagaimana dikutip situs "Seneweb" asal Senegal, bahwa ia tidak dapat membeberkan detail berkas perkara dalam kapasitasnya sebagai pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi ia menyampaikan penilaiannya sebagai dosen peneliti, sembari memuji kerja yang telah dilakukan tim pembela Senegal di bawah pimpinan pengacara Seydou Diagne.

Peluang kami menang 200%

Pengacara asal Senegal itu menegaskan bahwa pemilihan tim pembela bukanlah hal yang acak, seraya menyebutkan bahwa para pengacara yang terlibat dalam kasus ini memiliki pengalaman besar dalam prosedur di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Kabou berkata: "Ketika kami melihat nama-nama para pengacara yang menangani berkas ini, kami merasa percaya diri. Mereka termasuk nama-nama yang kerap kami temui di koridor Pengadilan Arbitrase Olahraga, dan mereka adalah pengacara yang berpengalaman dalam prosedur."

Ia juga memuji nota hukum yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Diagne, dengan menilai bahwa nota tersebut memiliki keterkaitan, ketelitian, dan kejelasan dalam memaparkan tuntutan serta argumen Senegal.

Ia menambahkan, sebagai ungkapan besarnya optimismenya: "Ketika kami menelaah nota yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Diagne, maka peluang kami, jika saya ingin menyatakannya dalam persentase, mencapai 200%."

Meski ada rasa percaya diri ini, keputusan kasus tetap menjadi kewenangan majelis arbitrase semata, yang akan menjatuhkan putusannya setelah mempelajari pembelaan dan argumentasi para pihak.

Seruan untuk menuntaskan kasus dengan cepat

Terlepas dari aspek hukum, Kabou menyatakan harapannya agar sengketa ini dapat dituntaskan dengan cepat, di tengah penantian para suporter Senegal akan keputusan final mengenai gelar.

Ia berkata dengan penuh keyakinan: "Kita harus terus mempertahankan piala kita, karena piala itu memang sudah menjadi milik kita. Dan jika memungkinkan, kita harus mencari cara lain untuk merayakannya, setelah kita pernah merayakannya sebelumnya."

Kabou sebelumnya juga menangani pembelaan atas kepentingan 18 suporter Senegal yang ditahan di Maroko seusai final turnamen tersebut.

Pernyataan sang pengacara tetap menjadi cerminan keyakinan tim pembela Senegal atas posisi hukum mereka, tetapi tidak menentukan hasil kasus; sebab kedua pihak menanti keputusan "CAS" yang akan menentukan nasib akhir banding yang diajukan terkait gelar Piala Afrika 2025.

Menurut laporan sejumlah media Senegal, "CAS" diperkirakan akan menjatuhkan putusannya pada periode antara 18 dan 22 Oktober ini.