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Carlos de Pablo, pengacara spesialis hukum olahraga, menegaskan bahwa penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, sebenarnya bisa memutus kontraknya dengan klub Spanyol itu secara sepihak demi pindah ke Barcelona.

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Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Spanyol Sport, yang menyoroti analisis hukum De Pablo mengenai polemik Alvarez sebelumnya. Analisis tersebut menggunakan sudut pandang berbeda yang berfokus pada hak sang pemain sebagai pekerja yang berhak mengambil keputusan terkait masa depan kariernya.

Sport menulis: "Biasanya dikatakan bahwa waktu akan menyelesaikan semua perselisihan, tetapi apakah hal itu berlaku untuk semua kasus? Berlalunya bulan demi bulan tidak hanya meredakan panasnya konflik antara Atletico Madrid dan Barcelona soal Julian Alvarez, tetapi juga memberi kesan seolah tidak pernah terjadi apa-apa."

Hansi Flick dan para pendukung Barcelona menemukan dalam diri Raphinha sosok penyerang nomor 9 yang sangat dibutuhkan tim, peran yang sebenarnya bisa diisi oleh Alvarez, di antara pemain lainnya. Sementara itu, penyerang asal Argentina tersebut tetap bertahan di ibu kota Madrid dan tidak pergi.

Hubungan kelembagaan kedua klub kini kembali normal, dan perang media di antara mereka telah berakhir. Di sisi lain, Alvarez berusaha kembali ke performa terbaiknya di lapangan, meski hubungannya dengan pendukung Atletico Madrid belum sepenuhnya pulih.

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Peningkatan performa sang pemain belakangan ini belum menghapus dampak dari musim panas yang sangat bergejolak. Pihak-pihak yang bertanggung jawab di kedua klub tampaknya telah melupakan perselisihan dan membuka lembaran baru, sementara penyerang asal Argentina itu masih menanggung akibat dari apa yang terjadi.

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Alvarez adalah pekerja seperti orang lain

Di titik inilah Carlos de Pablo, pengacara spesialis hukum ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan hukum olahraga, memusatkan analisisnya atas polemik tersebut. Ia membahas kasus ini dari sudut pandang berbeda, yakni memandang Alvarez sebagai pekerja yang memiliki hak-hak yang menurutnya tidak dihormati sebagaimana mestinya.

De Pablo menilai ada banyak detail yang layak diperdebatkan, tetapi ia tahu betul dari mana harus memulai. "Saya selalu membela dan akan terus membela orang-orang yang bekerja," ujarnya.

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Berangkat dari keyakinan tersebut, sang pengacara mengusulkan untuk mengubah urutan penceritaan peristiwa dan memulainya dari akhir, seperti yang dilakukan "banyak sutradara film hebat".

De Pablo menetapkan akhir cerita itu pada pertemuan terakhir Atletico Madrid dan Barcelona di Stadion Riyadh Air Metropolitano. "Manajemen kedua klub, yang selama berbulan-bulan saling serang melalui media dan di setiap kesempatan yang mempertemukan mereka karena kasus Julian Alvarez, hari itu tampil bersama setelah menyelesaikan perselisihan dan memulihkan hubungan. Mereka bahkan menggelar jamuan makan untuk kedua jajaran manajemen, seolah tidak pernah terjadi apa-apa," jelasnya.

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Namun, sang pengacara menilai citra yang ditampilkan para petinggi kedua klub berbanding terbalik dengan kondisi sang pemain. "Pertandingan dimulai, kami beralih ke lapangan, dan kami melihat Julian Alvarez dalam kondisi berbeda. Siapa pun yang memahami tahapan yang dialami para pekerja dalam kasus perundungan psikologis, tekanan, dan stres dapat melihat bahwa orang ini sedang tidak baik-baik saja," tambahnya.

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"Ada korban dalam seluruh kasus ini"

Menurut De Pablo, kondisi tersebut juga tercermin dalam performa Alvarez di lapangan. "Faktanya, semua orang sepakat secara profesional bahwa ia tidak tampil bagus dan performanya buruk," katanya.

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Sang pengacara memaparkan pandangannya dengan gamblang: "Di akhir kasus ini, kita memiliki dua manajemen klub, atau dua manajemen perusahaan, yang kembali akur dan hubungannya kembali normal, sementara kita memiliki seorang pekerja yang masih menderita dan berada dalam situasi yang sangat rumit, baik secara pribadi maupun profesional."

Dari situ ia sampai pada kesimpulan pertamanya, yang mengandung kritik tegas terhadap kedua klub: "Ada korban dalam seluruh kasus ini, dan ada dua institusi yang menyebabkan munculnya korban tersebut."

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Hak pemain menentukan tujuannya

Analisis De Pablo bertolak dari satu prinsip dasar, yaitu bahwa Julian Alvarez adalah seorang pekerja di atas segalanya, sehingga ia harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait masa depan kariernya.

"Dialah yang memutuskan dan bertanggung jawab menentukan bagaimana kariernya berjalan, berkembang, dan ke arah mana kariernya akan melangkah, bukan pihak lain," ujar sang pengacara.

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Dalam konteks ini, De Pablo menegaskan bahwa penyerang asal Argentina tersebut berhak memutus kontraknya dengan Atletico Madrid secara sepihak, meskipun keputusan itu nantinya akan menimbulkan kewajiban untuk memberikan kompensasi finansial kepada klub atas potensi kerugian yang mungkin dideritanya.

Ia menjelaskan bahwa kompensasi tersebut dapat mencakup "kerugian nyata atau keuntungan yang hilang", tergantung pada sifat kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak.

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Klausul pelepasan yang sewenang-wenang

Salah satu poin yang paling dikritik sang pengacara adalah klausul pelepasan senilai 500 juta euro yang tercantum dalam kontrak sang pemain dengan Atletico Madrid.

De Pablo menyebut klausul tersebut "benar-benar berlebihan, sama sekali tidak adil, dan sepenuhnya sewenang-wenang". Menurutnya, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah yang berhak diterima Atletico Madrid, persoalan itu seharusnya diserahkan kepada pengadilan untuk menentukan nilai kompensasi yang pantas.

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Ia juga menyoroti sikap Real Madrid, yang memasang harga untuk sang pemain melebihi valuasi yang menjadi acuan bursa transfer saat itu.

"Valuasi di lima situs yang khusus menentukan harga pemain dan nilai transfer di seluruh dunia berkisar antara 85 hingga 120 juta euro, tetapi Real Madrid secara terbuka mengajukan tawaran senilai 150 juta euro, sehingga menaikkan nilai transfer Julian Alvarez," kata De Pablo.

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Argumen sang pengacara tidak hanya terbatas pada hak pemain untuk meninggalkan klub. Ia juga berpendapat bahwa "Julian Alvarez bisa memutus kontrak kerja berdasarkan Pasal 50 Statuta Pekerja karena adanya pelanggaran kewajiban kontraktual".

De Pablo meyakini bahwa sejumlah tindakan Atletico Madrid mungkin telah menyebabkan "pelanggaran hak atas pekerjaan dan hak atas kesehatan sang pemain".

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Sang pengacara mengutip pernyataan para petinggi klub: "Sepanjang periode ini, CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, dan petinggi klub lainnya menghabiskan banyak waktu untuk menegaskan bahwa Julian Alvarez, yang mengatakan keinginannya adalah pindah ke Barcelona, meski tidak menyatakannya secara langsung melainkan hanya mengisyaratkannya, tidak akan pernah bermain untuk Barcelona, dan juga tidak akan bermain untuk Real Madrid."

Carlos de Pablo menilai sikap seperti itu bertentangan langsung dengan prinsip dasar hak-hak pekerja. "Hak atas pekerjaan berarti pekerja itu sendiri yang mengatur kehidupan profesionalnya dan mengambil keputusan tentangnya, dan pihak ketiga tidak boleh memaksakan hal itu kepadanya," jelasnya.