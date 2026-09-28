Pengacara Leao: "Rencana kami selalu menunggu akhir bursa transfer untuk meninggalkan AC Milan"

Pengacara Rafael Leao, Antonio Leo, mengungkap cerita di balik transfer pemain Portugal itu ke Galatasaray, dalam Workshop Sportitalia





PERKATAAN ITU - Berikut pernyataan Antonio Leo soal rencana kubu Leao terkait transfer yang terwujud pada akhir bursa transfer: "Dalam negosiasi seperti ini, hal yang paling penting adalah punya rencana. Rencana kami memang adalah mengambil keputusan pada akhir bursa transfer, terlepas dari Galatasaray atau tim lain: semua pihak yang terlibat mengetahui keinginan ini. Jadi kami, sejak awal, sudah mengatakan bahwa keputusan kami akan datang pada akhir bursa transfer karena serangkaian alasan, termasuk soal peluang. Anda tentu paham alasannya, karena pada hari-hari terakhir bursa transfer, apa pun bisa terjadi".