Pengacara ketua wasit Italia terkejut setelah penyelidikan kasus penipuan: ‘Belum pernah terjadi sebelumnya’

Pengacara Gianluca Rocchi telah menanggapi penyelidikan terhadap kliennya. Manajer urusan wasit tersebut sedang diselidiki atas dugaan ‘keterlibatan dalam kecurangan olahraga’ pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Antonio D’Avirro menjelaskan kepada Ansa bahwa ia tidak memahami dakwaan tersebut. “Dibicarakan tentang keterlibatan beberapa orang, tetapi orang-orang lain itu tidak disebutkan di mana pun. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini, di mana pihak lain dalam dugaan kesepakatan terkait penipuan olahraga tidak disebutkan.”

Menurut jaksa penuntut umum, terdapat kerja sama dengan orang lain, tetapi tim pembela Rocchi tidak tahu siapa yang terlibat di dalamnya. “Kami sama sekali tidak tahu apa-apa,” kata pengacara tersebut, yang yakin bahwa Kejaksaan Agung Italia harus menyebutkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam dakwaan.

Rocchi menanggapi penyelidikan tersebut dengan terkejut pada Sabtu dan membantah keterlibatannya. “Saya yakin bahwa saya selalu bertindak dengan benar dan saya sepenuhnya percaya pada sistem peradilan.” Pimpinan wasit tersebut telah mundur secara langsung dari jabatannya sebagai kepala CAN, Komisi Wasit Nasional Italia, dan kini menunggu tanggal pemeriksaan pada 30 April.

Pertandingan-pertandingan yang menjadi objek penyelidikan jaksa penuntut umum Maurizio Ascione adalah Bologna vs Inter pada 20 April 2025, semifinal Coppa Italia (Inter vs AC Milan) pada 23 April 2025, Parma vs Udinese pada 1 Maret 2025, dan Inter vs Hellas Verona pada 6 Januari 2024.

Rocchi dituduh telah secara aktif mencampuri urusan VAR Daniele Paterna. Jaksa penuntut umum meyakini memiliki cukup bukti bahwa Paterna menoleh ke arah Rocchi, yang diduga telah mengetuk jendela beberapa kali saat para hadirin di ruang VAR sedang mendiskusikan kemungkinan penalti untuk Udinese.

Hal yang sama diduga dilakukannya selama pertandingan Inter – Hellas Verona pada Januari 2024, kali ini terhadap VAR Luigi Nasca. Menjelang gol tersebut, Alessandro Bastoni memberikan sikutan kepada pemain Parma, Ondrej Duda, namun anehnya hal itu tidak diperhatikan. Menurut jaksa penuntut, Nasca sengaja mengabaikannya, ‘berkonspirasi dengan pihak lain’.