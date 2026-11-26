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Pengacara olahraga internasional Ralph Sharbel mengungkapkan pandangannya mengenai putusan yang dijatuhkan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dalam kasus final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal.

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Pada Selasa, dua hari lalu, CAS mengumumkan bahwa pihaknya menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal dan membatalkan putusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang sebelumnya menetapkan Maroko sebagai juara kontinental melalui keputusan administratif, menyusul aksi para pemain Senegal meninggalkan lapangan di tengah pertandingan.

Ralph Sharbel, dalam pernyataan khusus kepada Kooora pada Kamis, mengatakan bahwa CAS mendasarkan putusannya pada keputusan wasit asal Kongo, Jean-Jacques Ndala, untuk melanjutkan pertandingan pada menit ke-109, sehingga laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Senegal.

Sharbel menambahkan bahwa panel arbitrase CAS menerapkan prinsip "field of play" dalam kasus ini.

Pengacara olahraga internasional itu menjelaskan: "Prinsip field of play adalah prinsip hukum yang dikukuhkan oleh Pengadilan Federal Swiss. Prinsip ini menetapkan bahwa lembaga peradilan olahraga tidak meninjau ulang atau membatalkan keputusan teknis yang diambil wasit di lapangan selama pertandingan berlangsung, kecuali jika terbukti bahwa peraturan permainan diterapkan secara sewenang-wenang atau dengan iktikad buruk."

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Ia menuturkan bahwa menurut prinsip tersebut, wewenang untuk memutuskan apakah pertandingan dilanjutkan atau tidak sepenuhnya berada di tangan wasit utama, bukan pada badan, komite, atau pengadilan mana pun. Dengan demikian, keputusan wasit asal Kongo itu berlaku dan tidak dapat digugat maupun ditinjau ulang.

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Apakah Maroko Diperlakukan Tidak Adil?

Ketika ditanya apakah putusan CAS tidak adil bagi Maroko, Sharbel menegaskan bahwa pengadilan telah menjatuhkan putusan yang adil jika melihat jalannya kasus tersebut.

"Menurut saya, putusan ini adil dan sejalan dengan yurisprudensi Pengadilan Arbitrase Olahraga yang sudah mapan dan konsisten mengenai penerapan prinsip field of play," ujarnya.

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Sharbel memberikan contoh: "Pada 6 Maret 2009, CAS mengeluarkan putusan yang menolak banding Komite Olimpiade Antillen Belanda terhadap Federasi Atletik Internasional dan Komite Olimpiade Amerika, dengan berlandaskan prinsip field of play."

Pengacara asal Lebanon itu melanjutkan: "Keputusan wasit Ndala tidak tampak mengandung unsur kesewenang-wenangan atau iktikad buruk. Oleh karena itu, kasus final Piala Afrika terakhir tidak menjadi pengecualian terhadap prinsip field of play."

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CAS Menolak Penerapan Pasal 82 dan 84

Dalam pertimbangan putusannya, CAS menegaskan bahwa Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika tidak berlaku untuk kasus ini. CAS menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk menentukan hasil pertandingan ketika perilaku salah satu tim membuat wasit menghentikan pertandingan secara permanen.

Dengan demikian, panel menyimpulkan bahwa wasit tidak melakukan kesalahan hukum apa pun saat memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Hal ini meruntuhkan dasar keputusan yang memberikan kemenangan di final kepada Maroko.

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Pengadilan juga tidak mengabaikan situasi saat wasit mengambil keputusannya. CAS mengakui bahwa sang wasit terpaksa mengambil keputusan dalam suasana yang diwarnai "ketegangan tinggi".

Namun, pada saat yang sama, CAS menekankan bahwa situasi tersebut tidak cukup untuk menyebut keputusan itu sewenang-wenang. CAS menjelaskan bahwa penilaian wasit tidak menunjukkan adanya pengaruh dari faktor di luar pertandingan.

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Dengan begitu, pengadilan juga menolak argumen Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko bahwa keputusan wasit bersifat sewenang-wenang.

Sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Maroko telah mengumumkan niatnya untuk mengajukan gugatan atas putusan pengadilan olahraga tersebut, dan diperkirakan akan membawa kasus ini ke Pengadilan Federal Swiss.